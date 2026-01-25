TBSアナウンサー安住紳一郎（52）が24日、TBS系「情報7Daysニュースキャスター」（日曜午後10時）にMCとして生出演。雪だるまを話題にして、西洋の雪だるまについてディズニー映画の人気キャラクターで説明した。

番組冒頭で、豪雪で高速道路が通行止めになるなどニュースになったことから、MC安住紳一郎が雪だるまについて取り上げた。

安住は「雪だるまの話をしたいと思いますけど、これは日本でよく見る雪だるまですよね。2段タイプ、っていうんですか」と雪だるまの写真を見ながら説明した。すると脚本家で映画監督の三谷幸喜氏が「僕の子どもの頃って、50年ぐらい前ですけど、東京でもすごい雪積もって、もっとでかい等身大ぐらいの雪だるま作ってましたよ」と自分の作った雪だるま自慢をした。

安住は「自分のお庭で？」と質問。三谷氏は「家で、庭で」と返した。安住は「なかなか東京でこれぐらいの立派な雪だるま作れませんね。一方、アメリカとかカナダ、ってよくよく見てみると3段重ねのスノーマンなんですよね。『オラフ』です。2段のもあるらしいんですけど、メジャーなのはこの3段タイプ。ちょっとお国柄が違う」と途中、ディズニー映画で人気の「アナと雪の女王」に登場する雪だるま「オラフ」について語るなどした。