¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×ÆüËÜGK¹ÓÌÚ¤Î¼õ¾Þ¤ËÃæ¹ñ»Ø´ø´±¤¬ÉÔËþ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£°¡Ý£´¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡×¤È¸«²ò¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¡õ£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÊÄËë¡£Ãæ¹ñ¤È·ãÆÍ¤·¤¿·è¾¡¤Ç¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£´¡Ý£°¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇÍ¥½¨GK¾Þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¹ÓÌÚÎ°°Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¾¡¿×ÂÎ°é¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢53ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨GK¾Þ¤Ï¥ê¡¦¥Ï¥ª¤¬¼õ¾Þ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¼«¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤ÎÁª³°¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹çÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ï£´ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¸À¤¨¤ÐÉÔ¸øÊ¿¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤Î°Õ¸«¤Ë¡ÖØãÁ³¤È¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Öº£Âç²ñ¤Ç¥ê¡¦¥Ï¥ª¤Ï£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢33²ó¤Î¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤Ç¤ÏPK¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬Á°²ó½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤òÇË¤ê¡¢ÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï£´¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£²¤Ä¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢£±¤Ä¤ÏPK¡¢¤½¤·¤Æ£±¤Ä¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÈô¤ó¤À¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢Èà¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£°¡Ý£´¤È¤¤¤¦Âçº¹¤Î¥¹¥³¥¢¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£µ»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ¼ºÅÀ¡£¤À¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï·øÏ´¤Ê¼éÈ÷¤òÊø¤µ¤ì¤Æ£´¼ºÅÀ¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¡¦¥Ï¥ª¤¬Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤ä²¤½£¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤â´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î±½¤¬¤¢¤ê¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
