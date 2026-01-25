¡Ö¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥í¥¹¤ÇÌµÂÌ¤Ë¡£Åö¤¿¤ê³°¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×»°ãø·°¤Î¸½ÃÏÉ¾²Á¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡Ä¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¼è¤ê¾Ã¤·¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë12°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡¢¾¡ÅÀ£±º¹¤Ç11°Ì¤Î¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£½ªÈ×¤ÎÏ¢Â³¼ºÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢£±¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÄ¾¶á10»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«£±¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ï¥ê¡¼¥°Àï£´»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£30Ê¬¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÀäÌ¯¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¤Æ°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼êGK¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥ì¥Î¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢»ÅÎ±¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±¡Ý£±¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î73Ê¬¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼»þ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ÆÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êºÝ¤É¤¤¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤ÏÆüËÜÂåÉ½MF¤ò£¶ÅÀ¤ÈºÎÅÀ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö30Ê¬¡¢¥À¥ó¥¯¤Î¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¤«¤é¤Û¤Ü¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£56Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿¹¥µ¡¤ò¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥í¥¹¤ÇÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅö¤¿¤ê³°¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÆÀÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Â¼ó¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ22¤Ï¡¢´°Á´ÉüÄ´¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£ÄãÄ´¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û»°ãø¤¬Ä¶Àä¥¢¥·¥¹¥È¤â¡ÄºÝ¤É¤¤¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë
