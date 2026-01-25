¡ÖÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¡×60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤ÇÉÂ±¡ÈÂÁ÷ »¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èËÜÄÌ5ÃúÌÜÆî¤Î6³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î24Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ö4³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç70Âå¤Î½÷À¤¬6³¬¤ÎÏ²¼¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ìÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢70Âå¤Î½÷À2¿Í¤¬¤Î¤É¤Î¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕ¶á¤Î½»¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇúÈ¯²»¤ÏÊ£¿ô²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿½÷À¤¬¤³¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£