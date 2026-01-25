¡ÚÊ¡¥Õ¥§¥¹¡ÛÝ¯ºä46¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¡¡Buddies¤âBuddies°Ê³°¤â»ëÀþÅ£ÉÕ¤±
¡¡²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØFUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive¡Ù¡ÊÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Î½éÆü¤¬24Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÝ¯ºä46¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖAddiction¡×¤«¤é2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖMake or Break¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£MC¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼é²°ÎïÆà¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¥¹¥´¤¯¤Æ¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¹µ¼¼¤«¤é½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤Ï¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë´¶³´¿¼¤²¤Ç¡ÖÊ¡²¬¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬¡£¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹À®¸ù¤Ë¿¹ÅÄ¤Ï¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¸å¤Ï¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¡ÖI will be¡×¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£1ÅÙ¸«¤¿¤éÌÜ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈBuddies¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¡¢BEAMS¤Î3¼Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡£º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·½Õ¤ÎÊ¡²¬¤òºÌ¤ëÄêÈÖ¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤Î5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ANNIVERSARY´ë²è¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤Ë¡Ö¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á¡×¤ò¹Ô¤¦¡£DJ¤ò¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK¡¿Alaska Jam¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÄî´½Ù°ì(BLUE ENCOUNT)¤È»ûÃæÍ§¾(KEYTALK)¤Î2¿Í¤â½Ð±é¤·¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§1·î24Æü¡Û
¡¦THE ORAL CIGARETTES
¡¦coldrain
¡¦Ý¯ºä46
¡¦Chevon
¡¦Novelbright
¡¦¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
¡¦PEOPLE 1
¡¦04 Limited Sazabys
¡¦BLUE ENCOUNT
¡¦HEY-SMITH
¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦MAN WITH A MISSION
¡¦¡ÉÊ¡¥Õ¥§¥¹5th´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á ¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK ¡¿ Alaska Jam¡Ë
GUEST ARTIST¡§ÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¡¦»ûÃæÍ§¾¡ÊKEYTALK¡Ë
¡ÚDAY2¡§1·î25Æü¡Û
¡¦ano
¡¦[Alexandros]
¡¦¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
¡¦CUTIE STREET
¡¦Creepy Nuts
¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
¡¦go!go!vanillas
¡¦sumika
¡¦This is LAST
¡¦My Hair is Bad
¡¦¥Þ¥ë¥·¥£
¡¦RIP SLYME
