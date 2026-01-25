Í§°æÍÓ¤µ¤ó¤ÎÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ËÜ¤¿¤Á ¡¡µ¢¾Ê¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÆÉ¤ó¤À²µ°ìºîÉÊ¡Öº£¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡2011Ç¯¤Ë¾¯Ç¯¤¬¸¶¹ð¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤ÇÂè10²ó¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢ÍâÇ¯Æ±ºî¤ò´©¹Ô¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Í§°æÍÓ¤µ¤ó¡£ ¤½¤Î¸å¡Ø¥¹¡¼¥×²°¤·¤º¤¯¤ÎÆæ²ò¤Ä«¤´¤Ï¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤áÎÁÍý¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤«¤È»×¤¨¤Ð¼ÂºÝ¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿¹üÂÀ¤ÊºîÉÊ¡Ø´à·¢¤Î²¦¡Ù¤òÈ¯É½¡£¹ÅÆð¼«ºß¤ÎºîÉ÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆÉ½ñÊ×Îò¤ä¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¸Å¤¤ÆÉ½ñ¤Îµ²±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í§°æ¡§Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤ËÆÉ¤ó¤À¡¢²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¨ËÜ¤Îµ²±¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¸Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥«¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¡£¸«³«¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡Ø¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÎÌ±ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤¤¤Ö¶¯Îõ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤òÂ¼¤Î¼ã¼Ô¤¬²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Éþ¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¤Æ¡¢ÂÜ¤ò¥¬¥ê¥¬¥ê¤«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤¬¤Ý¤í¤Ý¤íÎí¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÀºÎî¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤ÆÈ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿Ìî¸¶¤Ç°ú¤¤º¤ê²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾ÆÌî¸¶¤¬¤ä¤¬¤Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Èª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤¹¾ìÌÌ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎà·¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²È¤ËËÜ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§³¨ËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Îò»Ë¤ÎÌ¡²è¤ÎÁ´½¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎËÜ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜ¤òÂß¤·¤¢¤¦¤è¤¦¤Ê¤´¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§·»¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬Æâ¸þÅª¤ÇÈæ³ÓÅªËÜ¤òÆÉ¤à»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¾®Àâ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤Þ¤º¡¢Ì¡²è¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¾®£³¤«¾®£´¤Î»þ¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¤â¤¦Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖSLAM DUNK¡×¤ä¡ÖÍ©Í·Çò½ñ¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥×Á´À¹´ü¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ç¤âÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Í§°æ¡§Íî½ñ¤ÄøÅÙ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£Ãæ³Ø¤¯¤é¤¤¤«¤éÂç³ØÂ´¶È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ¡²è²È»ÖË¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ò¶õÁÛ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¥Î¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤ëÁ°¤È¤«¤ËÌÑÁÛ¤·¤¿¤ê¶õÁÛ¤·¤¿¤ê¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë»Å»ö¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Í§°æ¡§Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤¬¡Ø¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥Û¡¼¥à¥º¤ò¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÆÉ¤ó¤Àµ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÆÉ¤ó¤À¸å¤ÇÂç¿Í¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸¶Ê¸¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÇ¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Î¾ÊýÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Û¡¼¥à¥º¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§°æ¡§¤¿¤Ö¤ó¡£ÆâÍÆ¤ÏÁ´Á³²±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤Àµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢¾®Àâ¤ÏÇØ¿¤Ó¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¡²è¤¤Ã¤«¤±¤Ç¾®Àâ¤òÆÉ¤à¡×
¡½¡½¾®Àâ¤Ç¤âÌ¡²è¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê·Ï¤Î¤â¤Î¤Ï¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Í§°æ¡§¼«Ê¬¤Ç¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê·Ï¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¾®£¶¤Î»þ¤Ë¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÎÓ´Ö³Ø¹»¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ËÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë¾®Àâ¤ò£±ºý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¥¸¥§¥¤¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿²æÂ¹»ÒÉð´Ý¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤Î¿äÍý¸¦µæ¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤ÀÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¸¥ã¥ó¥×¥¸¥§¥¤¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÌ¡²è¤Î¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ÎºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í§°æ¡§ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¸¥§¥¤¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤¬¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤òµó¤²¤ë¤È¡ØÉõ¿À±éµÁ¡Ù¤Îºî¼Ô¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÌ²¤êÉ±¤ÏËâË¡¤ò»È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼»³Í³²Â¤µ¤ó¤Î¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¥Ç¥¸¥ã¡¦¥ô¡Ù¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¼»³¤µ¤ó¤¬¡ØÅ·»È¤ÎÍñ¡¡¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡¦¥¨¥Ã¥°¡Ù¤Ç¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÂè£±²ó¥¸¥ã¥ó¥×¾®Àâ¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ²Âºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢°Õ¼±¤»¤º¤Ë¸½ºß¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî²È¤ÎÊý¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØMIND ASSASSIN¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Î¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¤â¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØÛØ³Àß·²È¤Î±ê¾å¡Ù¤Î±ÊÅè·ÃÈþ¤µ¤ó¤¬ÊÌÌ¾µÁ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì¡²è¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¾®Àâ¤â³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®Àâ¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢Ì¡²è¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Í§°æ¡§¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ÏÅÀ¿ô¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤â¡¢¤Ê¤Ë¤ò½ñ¤¤¤¿¤«£±¥ß¥ê¤â²±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿µ²±¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¹¤ä¤Þ¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¡ÖÁÇ´éÆ±ÌÁ¡×¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ç¼Ò¸òÅª¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Í§¿Í¤È¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ï¤ê¤È¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¢¡¢¥¢¥Ë¥á¤â·ë¹½¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤«¡£Ãæ£³¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í§¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤â½çÈÖ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÌ¡²è¤Î¼¡¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¥²¡¼¥à¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤È¤«¥É¥é¥¯¥¨¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡Ö¥´¥¸¥éÂÐ¥Ó¥ª¥é¥ó¥Æ¡×¤È¤«¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ï¤³¤ì¤¬Âç¹¥¤¤À¡¢¤È¤Þ¤Ç¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Éô³è¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Í§°æ¡§ÂîµåÉô¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ï¤ê¤È¸µÂîµåÉô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹...¡£
Í§°æ¡§¤¿¤Ö¤ó¡¢Éô³è¤Ë¶¯À©Åª¤ËÆþ¤é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ËÍ¤ÎÀ¤Âå¤ÏÊ¸²½Éô¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¥À¥µ¤¤¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â±¿Æ°¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¥é¥¯¤½¤¦¤ÊÂîµåÉô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤ÏºÇ½é¤ÏÉô³è¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤Æ¼¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç®¿´¤ÊÉô°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¡¢³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ¼¼¤Ï¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Í§°æ¡§¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎËÜ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¤ÏÍ§¿Í¤È¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ñÅ¹¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·²ÇÏ¸©¤Î¹âºê»Ô½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë½ñÅ¹¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡½¡½¹â¹»¤ÏÃÏ¸µ¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£ÆÉ½ñÀ¸³è¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§°æ¡§¹â¹»¤âÃÏ¸µ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ½ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤É¤Î¾¯Ç¯»ï°ìÊÕÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÄÇ¯»ï¤è¤ê¤ÎÌ¡²è¤âÆÉ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÏÌ¡²è¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯·¡¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¡£»¨»ï¤ÇÆÉ¤ó¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âè£±´¬¤«¤éÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÃµ¤·Åö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀºÎî»È¤¤¡Ù¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¤¬µÙ´©¤·¤¿¤±¤ì¤É¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¾¤Î»¨»ï¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì¡²è¤â¼ê¤¬¤«¤ê¤Ê¤·¤ÇÃµ¤·¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÆÉ¤à¤È¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë£±´¬¤«¤éÁÌ¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉúÀþ²ó¼ý¤Î¤è¤¦¤Ç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½¥ß¥¹¥Æ¥ê·Ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥Ç¥£¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Ù¤Ï¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¡ØÍ¦¸á¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ò¾Ä¿Í¤¬À¤³¦Ãæ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹ñºÝÌäÂê¤Î¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Àâ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡£
Í§°æ¡§°ì±þÆÉ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Â²È¤ÎÃª¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÆÌÜÞûÀÐ¤ò»î¤·¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»°»ÍÏº¡Ù¤ä¡Ø¤½¤ì¤«¤é¡Ù¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¾®Àâ¤Ï¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÃ±¹ÔËÜ¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¦¥¤¥ô¡Ù¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ñÅ¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Îº¢¤ÏÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¦¥¤¥ô¡Ù¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¾®Àâ¤ÎÆÉ½ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÀÍý³Ø¡¢·Ý½Ñ³Ø¡¢Ì¡¸¦¡×
¡½¡½¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¹ç³Ê¤·¤¿Âç³Ø¤âÅìµþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤É¤Î³ØÉô¤Ç²¿¤òÀì¹¶¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¼«Ê¬¤¬Æâ¸þÅª¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿´Íý³Ø¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å¯³Ø´ØÏ¢¤ÎËÜ¤â¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§°æ¡§ÏÀÍý³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢¡ØÅ¯³Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¶µ²Ê½ñ¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëÏÀÍý¥Ñ¥º¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÀµÄ¾¼Ô¤ÎÂ¼¤È±³¤Ä¤¼Ô¤ÎÂ¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÏÀÍý³Ø¤ÇÍ·¤ÖÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Áê¼ê¤¬±³¤Ä¤¼Ô¤«ÀµÄ¾¼Ô¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ì¤ÐÀµ²ò¤¬Æ³¤½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢²¿²ó¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÇã¤Ã¤¿ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÀÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Å¯³Ø²Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÈþ³Ø¡¦·Ý½Ñ³Ø¤Î¤Û¤¦¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³¨²è¤Î¤³¤È¤ä¡¢¿Í¤¬¤Ê¤¼Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤È¤«¡¢³¨²è¤Î¸À¸ì²½¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿Í¤¬¤Ê¤¼Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³¨¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤È¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤È¤«¡©
Í§°æ¡§¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀÅÊª²è¤À¤È¡¢ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Êª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£¤½¤Îº¢¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ïÂ¼µ¨¹°¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÆæ¤Î¥«¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¦¥¶¡¼¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Î¼ÂÏÃ¤Ç¡¢µÞ¤ËÆü¤Î¸÷¤Î²¼¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¼ê¤Ç¿¨¤ì¤¿»þ¤ÎÃÎ³Ð¤ÈÌÜ¤Ç¸«¤¿»þ¤ÎÃÎ³Ð¤¬ÀÜÂ³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÎ³Ð¤ÎÀÜÂ³¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËâË¡»È¤¤¤Î´ê¤¤¤´¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¡¢Èþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Í§°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ç¤âÏÀÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤ª¹¥¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Í§°æ¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ÇÆæ²ò¤¤ò¡¡¿äÍý¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¾¯½÷¤ÈÊÝ·ò¼¼¤ÎÌ²¤êÉ±¡Ù¤È¤«¡ØÊü²Ý¸å¥ì¥·¥Ô¤ÇÆæ²ò¤¤ò¡¡¤¦¤Ä¤à¤¤¬¤Á¤ÊÃµÄå¤È¶î¤±È´¤±¤ë¾¯½÷¤ÎÈëÌ©¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ÎÁÍý¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò²Ê³Ø¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éÏÀÍý³Ø¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎÁÍý¤â¤Î¤âÂ¿¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¼«¿æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§ÎÁÍý¤Ï¤½¤Îº¢¤Ë°ì¤«¤é²±¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍýËÜ¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³¨¤ÈÊ¸¾Ï¤À¤±¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÎËÜ¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Âç³Ø»þÂå¤Þ¤ÇÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢²¿¤«¹ÔÆ°¤Ïµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§Ì¡¸¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥³¥Þ¤ò³ä¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï³¨¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÏÆü¾ï¤Î·Ê¿§¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î²ñÊó»ï¤Ê¤É¤ËÅö»þ¤ÎºîÉÊ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§°æ¡§»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¤¨¡£¤½¤ì¤ÏËÜÌ¾¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â²È¤Ë¤â²¿ºý¤«¤¿¤Ö¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§³Ú¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆâÎØ¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì¡²è¤ò¤É¤³¤«¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ê»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë1²ó»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬...¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó³¨¤òÉÁ¤¯Å¬À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡Ö²µ°ì¤µ¤óºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¡×
¡½¡½Âç³Ø»þÂå¡¢¾®Àâ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤µ¤¤Û¤É¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¦¥¤¥ô¡Ù¤ÎÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¤Îº¢¤«¤éÂç³Ø£±Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ¤ò¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¾®Àâ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾®Àâ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Åö¤¿¤ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¹³¨ÅÔ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥«¥é¥Õ¥ë¡Ù¤È¤«¡£ÌðºêÂ¸Èþ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ö¤¿¤Ö¤¿¡Ù¤â×¢ºÑÆ²¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¿·°æÁÇ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤¤ÎÆü¡Ù¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ÇÆæ²ò¤¤ò¡Ù¤Ë¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤¤ÎÆü¡Ù¤ÎÆüµ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¸å¤Ç¿·°æ¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÈª¤ÎÊý¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆµÕ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉ½»æ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÊÆß·Êæ¿®¤µ¤ó¤Î¡ØÉ¹²Û¡Ù¤ò³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë¡Ò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¶æ³ÚÉô¡ÓÈÇ¤ÇÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤â¤½¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢Âç³Ø£±Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢²µ°ì¤µ¤ó¤Î¡Ø²Æ¤È²Ö²Ð¤È»ä¤Î»àÂÎ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¾ÞÈ¯É½¤Îµ»ö¤Ç²µ°ì¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤¢¡¢Í§°æ¤µ¤ó¤Ï²µ°ì¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¤ª¹¥¤¤À¤ÈÁ°¤«¤é¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢Âç³Ø£±Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ......
Í§°æ¡§¤½¤ì¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø£´Ç¯¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££´·î¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢°ÜÆ°¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÆÉ¤àÍÑ¤ÎËÜ¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²µ°ì¤µ¤ó¤Î¡Ø°Å¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ù¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í§°æ¡§¼å¤¤¿Í´Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤À¡¢¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Ç¤â¡¢²µ°ìÀèÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡ØGOTH¡Ù¤È¤«¡ØZOO¡Ù¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¡¢¡ØQUICK JAPAN¡Ù¤ÇÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²µ°ì¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌ¡²èÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²µ°ì¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Ë¤ÏËÜÂ¿¹§¹¥¤µ¤ó¤Î¡ØMissing¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¥Î¤ÎÎ¹¡Ù¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¡Ö¥ê¥ê¥£¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Àâ¤âÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«¡©²£¤«¤é¸«¤ë¤«¡©¡×¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Öif¡¡¤â¤·¤â¡×¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ê¥£¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Ç¥É¤Ï¤Þ¤ê¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤Î±Ç²è¤â¡¢¼å¤¤¿Í´Ö¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤âÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆÉ½ñ·¹¸þ¡×
¡½¡½Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§É¹²Ï´ü¤Þ¤Ã¤µ¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½¢³è¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¥²¡¼¥à´Ø·¸¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤á¤¤¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Ï¤½¤Î»Å»öÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤Î¸¶°Æ¤Î»ñÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÀ½ÉÊ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ïÌÌ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¹¶Î¬ÊýË¡¤È¤«¤ò½ñ¤¤¤Æ...¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇÞÂÎ¤«¤éÀÁ¤±Éé¤¦»Å»ö¤Ç°ìÇÕ¤Ç¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡££±Ç¯¤¯¤é¤¤¤½¤³¤Ç¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£²ÆüÅ°Ìë¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý£µ»þ¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í¼Êý£µ»þ¤Ëµ¢Âð¤È¤¤¤¦¤È°ì¸«Â¾¤Î²ñ¼Ò°÷¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É...¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤Ê¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤ÇÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯ºî¶È¤äÊÔ½¸ºî¶È¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯Îý½¬¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¾Ï¤ËÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆþ¤ì¹þ¤àºî¶È¤È¤¤¤¦¤«¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾¦¶ÈÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ò300¥ï¡¼¥É¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¾®Àâ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸ºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤½¤Îº¢¡¢²µ°ìÀèÀ¸¤ÎÆ±»þÂå¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê·Ï¤Î¿Í¤ËÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½²µ°ìÀèÀ¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¡×¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Í§ºÈ¤µ¤ó¤äÀ¾Èø°Ý¿·¤µ¤ó¡£°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤äÄÔÂ¼¿¼·î¤µ¤ó¡¢ºùÄí°ì¼ù¤µ¤ó¡¢Æ»Èø½¨²ð¤µ¤ó¡¢¿¹¸«ÅÐÈþÉ§¤µ¤ó¡¢ËãÌíÍº¿ó¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤Î»þ´ü¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Õ¥ê¥Ã¥«¡¼¼°¡¡¶À¸øÉ§¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î»¦¿Í¡Ù¤ä¡Ø¿åË×¥Ô¥¢¥Î¡¡¶ÀÁÏ»Î¤¬¤Ò¤¤â¤É¤¹ÈÈºá¡Ù¤È¤«¡£ºùÄí¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Øº½Åü²Û»Ò¤ÎÃÆ´Ý¤Ï·â¤ÁÈ´¤±¤Ê¤¤¡Ù¤«¤Ê¡£°Ëºä¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¤ä¡Ø»à¿À¤ÎÀºÅÙ¡Ù¡¢Æ»Èø½¨²ð¤µ¤ó¤Ê¤é¡Ø¸þÆü°ª¤Îºé¤«¤Ê¤¤²Æ¡Ù¤Ç¡¢ÄÔÂ¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ØËÍ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Î¤Õ¤ß¤Á¤ã¤ó¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¯Ç¯¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§°æ¡§¤¢¤ì¤Ï·ëËö¤Î¶Ã¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ËãÌí¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¿ÀÍÍ¥²¡¼¥à¡Ù¡£¤½¤ì¤È¡¢¿¹¸«¤µ¤ó¤Ï¤½¤Îº¢¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø»Í¾öÈ¾¿ÀÏÃÂÎ·Ï¡Ù¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÍÁ³³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤ëÃË¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¼Â¤Ê²¿¤«¤¬¤³¤â¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢Ê¸³Ø¹¥¤¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿ËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÚÃÏ²í±Ç»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÉ¹¤Î³¤¤Î¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÌÚÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ø±Ù³Ú¤Î±à¡Ù¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÍüÌÚ¹áÊâ¤µ¤ó¤Î¡ØÀ¾¤ÎËâ½÷¤¬»à¤ó¤À¡Ù¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¾¯½÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§°æ¡§¤½¤ì¤ÈÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³¤³°¾®Àâ¤òÆÉ¤â¤¦Åª¤Ê¥à¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥Þ¥ë¥±¥¹¤Î¡ØÉ´Ç¯¤Î¸ÉÆÈ¡Ù¡¢¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤Î¡Ø¤ï¤¿¤·¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡¢¥Ö¥ë¥¬¡¼¥³¥Õ¤Î¡Øµð¾¢¤È¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¡Ù¡¢¤¢¤È¤Ï¥µ¥é¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¡ØÈ¾¿È¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¢¥´¥¿¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¤Î¡Ø°Æ¸Æüµ¡Ù¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï»°Éôºî¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢°ìºîÌÜ¤Î¤³¤ÎËÜ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ØÈ¾¿È¡Ù¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¥Û¡¼¥à¥º°Ê¹ß¡¢³¤³°¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡£¥«¡¼¤Î¡Ø¹ÄÄë¤Î¤«¤®±ìÁðÆþ¤ì¡Ù¤ò´«¤á¤é¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤«¤é¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¸ÅÅµ¥ß¥¹¥Æ¥ê¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É...¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Þ¤Ç¤Î½¤¶È´ü´Ö¡×
¡½¡½¼«Ê¬¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¥Í¥Ã¥È¤Î²µ°ìÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡¢²µ°ìÀèÀ¸¤ÎÆ±¿Í¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²µ°ì¤µ¤óºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦ÏÃ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¤ò²µ°ìÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²µ°ìÀèÀ¸¤Î°ã¤¦ºîÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØGOTH¡Ù¤Î£²¿Í¤¬¡Ö²Æ¤È²Ö²Ð¤È»ä¤Î»àÂÎ¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Â¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¡Ø°Å¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¡Ö¿À¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦Ã»ÊÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤«¡£
¡½¡½¤Ø¤¨¤¨¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À®¤êÎ©¤¿¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§°Õ³°¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ö½Ò¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ØGOTH¡Ù¤Î£²¿Í¤¬¡Ö²Æ¤È²Ö²Ð¤È»ä¤Î»àÂÎ¡×¤ÎÂ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï...¤È¤«¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²Æ¤È²Ö²Ð¤È»ä¤Î»àÂÎ¡×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¾®Àâ¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»¨»ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Î¥Ù¥ë¡×·ÇºÜÈÇ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë°ìÊ¸¤¬¡¢½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊ¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿¿Áê¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥¦¥§¥Ö¤Ë¤¢¤²¤ÆÆâÎØ¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±¿Í¾®Àâ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏºÇ½é¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾®Àâ¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æó¼¡ÁÏºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬Îý½¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬20ÂåÈ¾¤Ð¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾®Àâ¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Îº¢¤ËÂè°ìºîÌÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ØËâË¡»È¤¤¤Î´ê¤¤¤´¤È¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Î¾Þ¤ËÁ÷¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥¨¥é¡¼¤¹¤®¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¤¢¤ÎºîÉÊ¤ËÅ¬¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é²¿Ç¯¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£´¡¢£µºî½ñ¤¤¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤É¤ì¤âÂÌÌÜ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡²µ°ì¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÄÍ±Ñ»Ö¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾®Àâ¤Îºî¤êÊý¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤«¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎµÓËÜ¤ÎÏÀÍý¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤È¤·¤ÆÆ±¿Í¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Åê¹Æ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¤â¤Î¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¿Í¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½¤¶È´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¡¼¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÈÎÁÍý¥ß¥¹¥Æ¥ê¡×
¡½¡½¿·¿Í¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§´ðËÜ¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£»ùÆ¸Ê¸³Ø·Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2011Ç¯¤Ë¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾Þ¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥ê¡¼¥¬¥ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¬¤é¤Ã¤ÈºîÉ÷¤òÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢Íî¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤Ç¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌ¡²è¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë°ìÈÌÊ¸·Ý¤ò½ñ¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÆü½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï°ìÈÌÊ¸·Ý¤Ç¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤³¤¦¡×¤ÈÀïÎ¬¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢Ì±»öºÛÈ½¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤³¤«¤é¾®Àâ¤ÎÍýÏÀ¤ä¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾®Àâ¤Îºî¤êÊý¡Ù¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬Ì±»öºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤Î·ë²Ì¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤ò»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤¬¼Â¤ÎÉã¿Æ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¼å¤¤»Ò¤É¤â¤¬·üÌ¿¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡Î§¤äºÛÈ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Í§°æ¡§¼Â¤Ï·»¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·Íê¤ê¤¹¤®¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢ºÇ½ª³ÎÇ§¤À¤±¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ß¥¹¥Æ¥êºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Í§°æ¡§¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥êºî²È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºî²È¤ÎÊý¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë·ë²ÌÅª¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥êÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¹þ¤Þ¤º¤Ë½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¤¤¤¦¼êË¡¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤âÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎÁÍý¤¬Íí¤à¥ß¥¹¥Æ¥ê¤âÂ¿¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¹¡¼¥×²°¤·¤º¤¯¤ÎÆæ²ò¤Ä«¤´¤Ï¤ó¡Ù¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç...¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÎÁÍý¤â¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ÇÆæ²ò¤¤ò¡Ù¤ÎÂè°ìÏÃ¤ò¡Ö¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¡×¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥¹¡¼¥×²°¤·¤º¤¯¤ÎÆæ²ò¤Ä«¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤À¤±¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥¹¡¼¥×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¡¼¥×¤òÁª¤ó¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¥¹¡¼¥×²°¤·¤º¤¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×60ËüÉô¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯½Ð¤¿ºÇ¿·´©¤Ç10ºýÌÜ¡£Ææ²ò¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í§°æ¡§¥¹¡¼¥×¤Ã¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè²óÏÃ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¡¼¥×¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÃ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÆâÍÆ¤Ë¹ç¤¦¥¹¡¼¥×¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ËÀäÂÐ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤«¤éÏÃ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¡¼¥×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§ºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¡¢¡Ø¤µ¤¨¤³¾È¥é¥¹¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤Î¡Ø²Æì¥ª¥Ð¥¡¤Î¾®¤µ¤Êµ¶¾Ú¡¡¤µ¤¨¤³¾È¥é¥¹¡Ù¤Ï¡¢²Æì¤ÎË¡¥Æ¥é¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡¢²Æì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤µ¤¤Û¤É¤¤¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î·»¤¬º£¡¢²Æì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤À¤¤¤¿¤¤ËèÇ¯£±¤«·î¤¯¤é¤¤²Æì¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê²Æì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤¢¡¢Í§°æ¤µ¤ó¤Ï£Ó£Î£Ó¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤ÎÎÁÍý¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤²¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æì¤Î¤ªÅ¹¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§Â³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æì¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ½ñ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¥ê¡¼¥¬¥ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÑÍºá¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ØÌµ¼Â¤Î·¯¤¬ºÛ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ½¸¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¿·´©¤Î¡Ø´à·¢¤Î²¦¡Ù¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¡ØÌµ¼Â¤Î·¯¤¬ºÛ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¡Ù¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÑÍºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î´à·¢²¦»ö·ï¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·´©¡Ø´à·¢¤Î²¦¡Ù¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¡×
¡½¡½¡Ø´à·¢¤Î²¦¡Ù¤Ï¡¢¼Âºß¤ÎÑÍºá»ö·ï¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾®Àâ¤Ç¤¹¡£1913Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¾Ë»Ò¿¦¿Í¡¢´äÅÄ¾¾Ç·½õ¤Ï¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¤ÎÈïµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬Èà¤ò¼çÈÈ¤À¤Èµõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ë²Ì¡¢21Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¹öÃæÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ÑÍºá»ö·ï¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¡¢¤³¤ÎÊý¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤Ï¤¤¡£»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄÀÐ¾¾¤µ¤ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²×Îõ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¼ê¤Ç¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡ØÌµ¼Â¤Î·¯¤¬ºÛ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¡Ù¤ò½ñ¤«¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÑÍºá¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÑÍºá¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤´¤¯¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÜ·â¾Ú¸À¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤ÉÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ëºÙ¤«¤¤µ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¿®ÍêÀ¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Ç¤ÏÌÜ·â¾Ú¸À¤¬¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÝ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÌÜ·â¾Ú¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¡¢²¿·î²¿Æü¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤È¿Ö¤«¤ì¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÌÜ·â¾Ú¸À¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÑÍºá¤¬¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¹¡¢¿Í´Ö¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤²Ã¸º¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢ÑÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ØÌµ¼Â¤Î·¯¤¬ºÛ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¡¢°ìºòÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø100Ç¯¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¤ÏÅÁÀâ¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¿ÍÀ¸¤òÁÌ¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ»Ë¡¢Àï¸å»Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ø´à·¢¤Î²¦¡Ù¤â¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ä»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¾¼ÏÂ»Ë¤¬ÇØ·Ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£»þÂå¤ò½ñ¤»Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Í§°æ¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤»ëÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿¹³¨ÅÔ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ß¤«¤Å¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï½Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤ÎÎò»Ë¤òÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢¿¿Æ£½ç¾æ¤µ¤ó¤Î¡ØÊõÅç¡Ù¤â¡¢²Æì¤ÎÀï¸å¤òÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤À¤È¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¬¥ó¥×¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤Ç²¿¤«¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤·¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÑÍºá¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ø100Ç¯¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ËÆüËÜ¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÎò»Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç½ñ¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Àï¸å¤«¤é¸½Âå¤Þ¤ÇÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø100Ç¯¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ï¾Ï¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤¹¤³¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤¬ÁÌ¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬¡¢ÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ¤ËÁø¶ø¤·¡¢¤½¤ì¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤ÏÀï¸å¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Î¤³¤È¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Èà½÷¤¬¤Ê¤¼ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÊÑ²½¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤³¤½°¦¾ð¤Î¤·¤ë¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¼çÄ¥¤¬¹ÎÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í§°æ¡§¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ï²ÈÄíÎÁÍý¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ£»¨²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È»ö½¾»ö¼Ô¤¬¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤È¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï°¦¾ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬²È»ö½¾»ö¼Ô¤òÇû¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï³°¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø100Ç¯¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¤ÎÅÁÀâ¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢Âç²Ï¹°»Ò¤Ï²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø´à·¢¤Î²¦¡Ù¤Î´äÅÄ¾¾Ç·½õ¤Ï¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ñ¤¯ºÝ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
Í§°æ¡§¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¼êÃµ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¾®Àâ¤Ë¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦À¿¼Â¤Ë½ñ¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ñÎÁ¤Ï¤«¤Ê¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§Âç¤¤Ê»ñÎÁ¤¬£³¡¤£´ºý¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤Ï»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·Ê¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤«¤½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¿Þ½ñ´Û¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢»ñÎÁ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½20Ç¯°Ê¾å·º¤ËÉþ¤·¤Æ¤â¶þ¤»¤º¤ËÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤ë¶¯¤µ¤È¡¢Èà¤ò¿®¤¸¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼çÈÈ¤ÎÃËÀ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¾Ú¸À¤òÊ¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê´ñÌ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í§°æ¡§¤½¤³¤Ï¾®Àâ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃË¤Î¿ÒÌä¥·¡¼¥ó¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·¤¿¤ê¡¢¾Ú¸À¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê...¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¤½¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Å¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤ÎÁÏºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¤Ê¤¼¤º¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤±³¤Þ¤Ç¤Ä¤Â³¤±¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢À¤´Ö¤Ë¤ÏÍý²ò¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î°Ç¤ÎÉôÊ¬¡¢Éé¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢´äÅÄ¤ÎÂÐÈæ¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´äÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ë¤«¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í´Ö½¤µ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
Í§°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹·¤Ã¤Æ²¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½´±¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà¤Ë²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌµ¼Â¤À¤È¿®¤¸¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÆ¿³¤òµÑ²¼¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÇò°æ¤â¡Ö²ñ¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ìµ¼Â¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆóÆóÏ»»ö·ï¤äÅ´Æ»¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò»Ä¤¹»°Âë»ö·ï¡¢ÌÈÅÄ±É¤µ¤ó¤ÎÑÍºá»ö·ï¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤äÅö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Í§°æ¡§»þÂå¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç»þÂå¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ÏËÜ¶Ú¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÉâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¤«¤ÏÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âï£ï£¤¿¤ëÊý¡¹¤¬ÂÓ¤Ë¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²£»³½¨É×¤µ¤ó¡¢Ìç°æ·Ä´î¤µ¤ó¡¢²µ°ì¤µ¤ó¡¢·îÂ¼Î»±Ò¤µ¤ó¡¢Ìô´Ý³Ù¤µ¤ó...¡£
Í§°æ¡§²µ°ì¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¡¢¹üÂÀ¤Î¼Ò²ñÇÉ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìç°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥«¥É¥¤¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Â¾¤ÎÊý¡¹¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ö¥é¥«¥É¥¤¤È¤Ï¡¢Ìç°æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë·úÃÛÊªÅù¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤¹¤ë½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¾¤Ë¤â¡¢°²Âô±û¤µ¤ó¡¢º£Â¼¾»¹°¤µ¤ó¡¢ÂçÀÐÂç¤µ¤ó¡¢²¬ºêÂöËá¤µ¤ó¤«¤é¤â¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
Í§°æ¡§°²Âô¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£Â¼¤µ¤ó¤â¥Ö¥é¥«¥É¥¤¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂçÀÐÂç·¯¤Ï²µ°ìÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¿¤À¤Î¾®Àâ¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏÆó¿Í¤È¤â¥×¥í¤Îºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¡Ø»à¿À¤òã«¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ºîÉÊ¤ËÊ¸¸Ë²òÀâ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬ºêÂöËá¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡ÖË¡¤ÎÀµµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤â¤Î¤ä¥é¥¤¥È¤ÊºîÉÊ¤ò½ñ¤¯ºî²È¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¸÷Ê¸¼Ò¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖºÇ¶á¤ÎÆÉ½ñÀ¸³è¡×
¡½¡½ºÇ¶á¤ÎÆÉ½ñÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§¾®Àâ¡¢Ì¡²è¤ÎÎ¾Êý¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤À¤È¡¢²ÃÆ£¸µ¹À¤µ¤ó¤Î¡ØQ.E.D.¾ÚÌÀ½ªÎ»¡Ù¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿äÍýÌ¡²è¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹´üÏ¢ºÜºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëè²óÌÜ¿·¤·¤¤¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Àâ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±»þÂå¤ÎÊý¡¹¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²¬ºêÂöËá¤µ¤ó¤Î¡ØàÝàêÅ¹¥¿¥ì¡¼¥é¥ó¤Î»ö·ïÊí¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏËè²ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÄºêÍ¸ã¤µ¤ó¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø11Ê¸»ú¤ÎÝ£¡¡ÀÄºêÍ¸ãÃ»ÊÔ½¸À®¡Ù¤Ï·æºî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢ÆÉ¤ó¤À¤Î¤ÏÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²£»³½¨É×¤µ¤ó¤Î¡Ø64¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±ÍÇ½¤Ê¿Í¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬ËÜµ¤¤ÇÁÜºº¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò°ìµ¤¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¡Ø´à·¢¤Î²¦¡Ù¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬½ñ¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¶á¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛÅª¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«°æ¤Þ¤«¤Æ¤µ¤ó¤Î¡ØÎà¡Ù¡£¿¹²ª³°¤ÎÂ©»Ò¤Î¿¹Îà¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¿¿Ùõ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ä«°æ¤Þ¤«¤Æ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ÏËÒÌîÉÙÂÀÏº¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ü¥¿¥Ë¥«¡Ù¤ä¡¢»³²¼¤ê¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÇò¸÷¡Ù¤â¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÀ¿¼Â¤ËÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶á¸½Âå¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢ÄÔÆ²¤æ¤á¤µ¤ó¤Î¡Ø½½¤ÎÎØ¤ò¤¯¤°¤ë¡Ù¤ä¡¢ºÇ¶á¤À¤ÈÀÄÌøÊË¿Í¤µ¤ó¤Î¡ØÍðÊâ¤ÈÀéÀ¦¡Ù¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏÃæÅÄ±Ê°ì¤µ¤ó¤Î¡ØÈà½÷¤¬À¸¤¤Æ¤ëÀ¤³¦Àï¡ª¡Ù¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿²¤ë´Ö¤òÀË¤·¤ó¤ÇÆÉ¤ß¤Õ¤±¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±¤µ¤ó¤Î¡Ø¥®¥ã¥°¾®ÀâÆüÏÂ Å¾¹»À¸¡Ù¤¬ÅÓÅ²¤â¤Ê¤¯½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂ¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Îºî¼Ô¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÀÄ½Õ¾®Àâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÐÍè¤¬¤è¤¯¤ÆºÍÇ½¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉ¤ßÊÖ¤¹ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸þÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø»×¤¤½Ð¥È¥é¥ó¥×¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼¹É®»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤È´¶¤¸¤¿»þ¤Ï¡¢Æ¬¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø»×¤¤½Ð¥È¥é¥ó¥×¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¾®Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£Î£È£Ë¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡×¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÐÍè¤Î¤è¤¤ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½£±Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Í§°æ¡§·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼¹É®»þ´ü¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢´ü¤Ç¤ÏÁ´Á³¹ÔÆ°¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼¹É®»þ¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ï¡¢²È¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥Õ¥§¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤È¥Ú¥ó¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¡£¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤Æ¤â¤À¤¤¤¿¤¤£±»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¤¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë£²¸®ÌÜ¡¢£³¸®ÌÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¿Þ½ñ´Û¤ÎÊÙ¶¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤´Í½Äê¤Ï¡£
Í§°æ¡§¼¡¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥×²°¤·¤º¤¯¤ÎÆæ²ò¤Ä«¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÎÁÍý¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿ºîÉÊ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï²ÌÊª¤¬Âêºà¤Ç¡¢°ìÈÌÊ¸·Ý¤À¤±¤ì¤É¤Á¤ç¤Ã¤È»ùÆ¸Ê¸³Ø¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÏÃÌÜ¤ò¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤Ë¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¸åÂ³¤¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Ë¤·¤ÆËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Öºî²È¤ÎÆÉ½ñÆ»¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖWEBËÜ¤Î»¨»ï¡×¤Ç