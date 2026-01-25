BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢Åìµþ¤ÎÌë¤òÎº¤Ë¤·¤¿ÇË³ÊÅª¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¡¦Åìµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÀ®¸ùÅª¤Ë½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï1·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢Åìµþ¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¹µ¼¼¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡×¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¡È¸Â³¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É
±Ñ¸ì¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢Åìµþ¤Ç²á¤´¤·¤¿3Æü´Ö¤ÎÌë¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤òÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢Ä©È¯Åª¤«¤Ä´¶³ÐÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤È¥Ü¥Ç¥£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºÝÎ©¤Ä¥³¥ë¥»¥Ã¥È·¿¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÂçÃÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊõÀÐÁõ¾þ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¾å¤Ë¡¢Á¯Îõ¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼ÆÃÍ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¥Ò¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿¨¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÎÇ®µ¤¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤µ¯¤³¤·¡¢Èà½÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¹â¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ½¸½ÎÏ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëBLACKPINK¤Ï¡¢1·î16Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖDEADLINE¡×¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯8·î¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£