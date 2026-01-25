Î©²Ö¶×Ì¤¡ß¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬♡2026SSºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ëNEW KAWAII
SAMANTHAVEGA(¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬)¤«¤é¡¢2026SS¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×CANDY TUNE¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¤µ¤ó¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òº¹¤¹¤ë¸¶½É¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ØNEW KAWAII¡Ù¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£Î©²Ö¶×Ì¤¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢½Õ²Æ¤é¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤Ç¥¬ー¥êー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹♡
¸¶½ÉÈ¯NEW KAWAII¤Ê2026SS
¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¤Î2026SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸¶½É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Í³¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µ¤òÉ½¸½¡£
Î©²Ö¶×Ì¤¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¥Ý¥Ã¥×¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÄø¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
LOOK¤Ç³Ú¤·¤à½Õ²Æ¥³ー¥Ç
LOOK1¤Ç¤Ï¡¢½Õ²Æ¤é¤·¤¤¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢SV¶â¶ñ¤¬¤¤é¤ê¤È¸÷¤ëÂç¿Í²Ä°¦¤¤¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¹¡£
LOOK2¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶â¶ñ¤È¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¬ー¥êー¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¸ø³«¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ
Î©²Ö¶×Ì¤¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬2026SS¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢2·î¡¦3·î¡¦4·î¤ÈËè·î¸ø³«Í½Äê¡£¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤äÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¸¶½ÉÈ¯¤ÎNEW KAWAII¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö