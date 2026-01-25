¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¡Ö¹ü³Ê¤¬Æ±¤¸¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËå¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎREiKA¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¤Ï2025Ç¯¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×¤ò²Î¤¤¡¢REiKA¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£»ÐËå¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Î¹¹ÔÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿REiKA¤È¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ê¡£2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ì¤Ã¤Á¤ÈËå¡×¤È¡¢ËË¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç1ÈÖÈþ¤·¤¤»ÐËå¡×¡Ö¹ü³Ê¤¬Æ±¤¸¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë