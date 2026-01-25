£³£¶ºÐ¡¢µð¿Í¡¦´Ý¤¬¸ì¤ë¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡©¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÍ§¤Ç°úÂà·èÃÇ¤·¤¿Á°¹Åç¡¦ÅÄÃæ¹Êå¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¡Äê°ÌÃÖÃ¥´Ô¤Ø
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¸½ºßÃÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤É¤ÎÊ¬Ìî¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡£Áö¹¶¼éÁ´¤Æ¤ÇÂÅ¶¨¤»¤º¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥´Ô¤ØÇ³¤¨¤ë°ìÇ¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÍ§¡¢Á°¹Åç¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È¤Îå«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡´Ý¤ÏÌÛ¡¹¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÇÚ¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡ÖÌîµå¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤ÐÅê¼ê¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤·¡¢Ìî¼ê¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¼é¤ì¤ì¤Ð½Ð¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ëÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦°ìÏÈ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÇ¯»Ï¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡££±·³¥¥ã¥ó¥×¤âÆâÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Êý¸þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÏÎý½¬¤ò¤ä¤ë¤È¤³¤í¡£ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ´³«¤ÇÎ×¤à°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ý¤¬ÁÀ¤¦¤ÏÄê°ÌÃÖ¤ÎÃ¥´Ô¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Ë±¦ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡ËÆóÆ¬¶Ú¤Î¶ÚÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£±£±Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¸å¤Ç¤ÏºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë£¹£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç½ªÎ»¡£ÂÇÎ¨¡¦£²£¶£·¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¶ÂÇÅÀ¤ÈËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤Ë¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¤Ç¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ³«ºö¤òÃµ¤í¤¦¤È¡¢º£¥ª¥Õ¤«¤é¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼°ÊÍè¤È¤¤¤¦¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ç»È¤¦¥Ð¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸¡¾Ú¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°£°¥°¥é¥à¤Û¤É½Å¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï²°³°¤ÇÎý½¬¤·¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¤Ç¯¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤È¤«»þÂå¡¢Ç¯Îð¤Ë¤¢¤é¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Ïº£·î£±£·Æü¡¢¹Åç»þÂå¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡¢´Ý¤¬·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤À¡£»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£µÆÃÓ¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥¿¥Ê¡¦¥¥¯¡¦¥Þ¥ë¡×¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤Î¾ÝÄ§¡£Æ±»Ö¤Î·èÃÇ¤Ë¸ÀÍÕ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥Ê¥¥¯¥Þ¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ç¤¹¤«¤Í¡££³¿Í¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¤È¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤âÅöÁ³¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Êå¤âÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼ø¾Þ¼°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£³¿Í¤Ç²«¶â¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï»×¤¤½Ð¤Ë¿§Ç»¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£³¿Í¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¡£¤½¤³¤¬¥«¥Á¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹Åç¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£¥¿¥Ê¥¥¯¥Þ¥ë¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¿©»ö¤Ë½Ð¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÀïÍ§¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤¬¤¢¤ë¡£ÌµÇ°¤ÎÃæ¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÃç´Ö¤ÎÊ¬¤â¡¢´Ý¤ÏÎ©¤Á¸þ¤«¤¤Â³¤±¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¾¾°æÈþÎ¤¡Ë