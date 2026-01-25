¡ÚÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ûcoldrain¡¢º²¤Ë¶Á¤¯À¼¤ÇÊ¡²¬¤ÎÃÏ¤òÌ¥Î»¡¡ºÇ¸å¤Ï¿¼¡¹¤È°ìÎé
¡¡²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØFUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive¡Ù¡ÊÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Î½éÆü¤¬24Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¡£¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îcoldrain¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡º²¤Ë¶Á¤¯Masato¤Î¶«¤Ó¤Ë¤â»÷¤¿²ÎÀ¼¤Ë¥É¡¼¥à¤Ï°ì½Ö¤Çcoldrain¤ËÅ£ÉÕ¤±¡£2ÅÙÌÜ¤Î¡È½Ð¾ì¡É¤ÈÏÃ¤¹Masato¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï2025Ç¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ¬¤Ï¿¶¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£Â³¤¯½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿Ý¯ºä46¤òÂÔ¤ÄBuddies¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÀÖ°ì¿§¤Ë¤·¤Æ¡È±þÀï¡É¡£coldrain¤¬²ñ¾ì¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËMasato¤Ï¿¼¡¹¤È°ìÎé¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¡¢BEAMS¤Î3¼Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡£º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·½Õ¤ÎÊ¡²¬¤òºÌ¤ëÄêÈÖ¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤Î5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ANNIVERSARY´ë²è¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤Ë¡Ö¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á¡×¤ò¹Ô¤¦¡£DJ¤ò¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK¡¿Alaska Jam¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¤È»ûÃæÍ§¾¡ÊKEYTALK¡Ë¤Î2¿Í¤â½Ð±é¤·¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§1·î24Æü¡Û
¡¦THE ORAL CIGARETTES
¡¦coldrain
¡¦Ý¯ºä46
¡¦Chevon
¡¦Novelbright
¡¦¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
¡¦PEOPLE 1
¡¦04 Limited Sazabys
¡¦BLUE ENCOUNT
¡¦HEY-SMITH
¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦MAN WITH A MISSION
¡¦¡ÉÊ¡¥Õ¥§¥¹5th´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á ¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK ¡¿ Alaska Jam¡Ë
GUEST ARTIST¡§ÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¡¦»ûÃæÍ§¾¡ÊKEYTALK¡Ë
¡ÚDAY2¡§1·î25Æü¡Û
¡¦ano
¡¦[Alexandros]
¡¦¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
¡¦CUTIE STREET
¡¦Creepy Nuts
¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
¡¦go!go!vanillas
¡¦sumika
¡¦This is LAST
¡¦My Hair is Bad
¡¦¥Þ¥ë¥·¥£
¡¦RIP SLYME
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡º²¤Ë¶Á¤¯Masato¤Î¶«¤Ó¤Ë¤â»÷¤¿²ÎÀ¼¤Ë¥É¡¼¥à¤Ï°ì½Ö¤Çcoldrain¤ËÅ£ÉÕ¤±¡£2ÅÙÌÜ¤Î¡È½Ð¾ì¡É¤ÈÏÃ¤¹Masato¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï2025Ç¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ¬¤Ï¿¶¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£Â³¤¯½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿Ý¯ºä46¤òÂÔ¤ÄBuddies¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÀÖ°ì¿§¤Ë¤·¤Æ¡È±þÀï¡É¡£coldrain¤¬²ñ¾ì¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËMasato¤Ï¿¼¡¹¤È°ìÎé¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤Î5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ANNIVERSARY´ë²è¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤Ë¡Ö¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á¡×¤ò¹Ô¤¦¡£DJ¤ò¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK¡¿Alaska Jam¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¤È»ûÃæÍ§¾¡ÊKEYTALK¡Ë¤Î2¿Í¤â½Ð±é¤·¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§1·î24Æü¡Û
¡¦THE ORAL CIGARETTES
¡¦coldrain
¡¦Ý¯ºä46
¡¦Chevon
¡¦Novelbright
¡¦¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
¡¦PEOPLE 1
¡¦04 Limited Sazabys
¡¦BLUE ENCOUNT
¡¦HEY-SMITH
¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦MAN WITH A MISSION
¡¦¡ÉÊ¡¥Õ¥§¥¹5th´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á ¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK ¡¿ Alaska Jam¡Ë
GUEST ARTIST¡§ÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¡¦»ûÃæÍ§¾¡ÊKEYTALK¡Ë
¡ÚDAY2¡§1·î25Æü¡Û
¡¦ano
¡¦[Alexandros]
¡¦¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
¡¦CUTIE STREET
¡¦Creepy Nuts
¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
¡¦go!go!vanillas
¡¦sumika
¡¦This is LAST
¡¦My Hair is Bad
¡¦¥Þ¥ë¥·¥£
¡¦RIP SLYME