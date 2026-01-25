¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡ÄÃùÃß2,500Ëü±ß¡¦Ç¯¶â·î23Ëü±ß¤Ç²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹76ºÐÉã¤Ë°ÛÊÑ¡£²ÈÂ²¤¬´«¤á¤¿¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¡×¤ÎÂç¤¤ÊÂå½þ¡ÚCFP¤¬²òÀâ¡Û
¹âÎð¼Ô¤Ë¤è¤ë¤¤¤¿¤Þ¤·¤¤¸òÄÌ»ö¸Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢70ºÐ°Ê¾å¤ÇÌÈµöÊÖÇ¼¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎË³¤·¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹âÎð¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¿´¿È¤ÎÏ·²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´«¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ70Âå¤ÇÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿ÃËÀ¤Î»öÎã¤«¤é¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆCFP¤Î¾¾ÅÄÁï»Ò»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¿È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¡×ÌÈµöÊÖÇ¼¤ò·è°Õ¤·¤¿Éã
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ºÇ¶á¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Á°¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
ºÊ¤ÎÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡Ë¤¬ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤ÎµÈÅÄ¸ù¤µ¤ó¡Ê76ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£
¸ù¤µ¤ó¤Ï¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÃß¤¨¤¬2,500Ëü±ß¤¢¤ê¡¢·î23Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ÇÁáÉÄ¤µ¤ó¤È¡¢´ØÅì¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¹Ù³°¤Ç²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾Îò50Ç¯°Ê¾å¡¢Ìµ»ö¸ÎÌµ°ãÈ¿¤¬¼«Ëý¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¼Ö¤ò¶î¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤äÇã¤¤Êª¡¢Í§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤È½¼¼Â¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÈµöÊÖÇ¼¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Î¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î¼Ö¤Ë¥É¥¢¤ò·Ú¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿Í¿È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¹âÎð¼Ô¤Î»ö¸Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
Ä¹½÷¡Ê47ºÐ¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¡Ê45ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ö¸Î¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤ò¶¯¤¯´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï½Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ù¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¿´ÇÛ¤¹¤ë´é¤ò¸«¤Æ¡Ö³Î¤«¤ËÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¡£Âç¤¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤«¤é¡×¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Î¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ÇÀ¸³è°ìÊÑ¡¢°å»Õ¤«¤é¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡×
ÊÖÇ¼¸å¡¢À¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ30Ê¬¡£¥Ð¥¹¤Ï1»þ´Ö¤Ë1ËÜ¡£¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÇ¯¶â¤ÇÊ§¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Þ¤Ç±ýÉü1Ëü4,000±ß¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¸ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½ù¡¹¤Ë¥×¥ì¡¼¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Í§¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤â¡ÖÁ÷·Þ¤òÍê¤à¤Î¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ÏµÞÂ®¤Ë¶¹¤Þ¤ê¡¢¸ù¤µ¤ó¤Ï°ìÆüÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿ÍËÆü¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¬Áý¤¨¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ù¤µ¤ó¡£1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢ÉÂ±¡¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¡ÊMCI¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼Ò²ñ»²²Ã¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ç¯´Ö40Ëü±ß¤Î¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤ÏÉâ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¸¤¤ëÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È°ú¤´¹¤¨¤Ç¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë·î¿ô½½Ëü±ß¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶»¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â
·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ7Ç¯Ãæ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤¬2.06¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï3.93¿Í¤ÈÌó2ÇÜ¤Ç¤¹¡£30Âå¡Á60Âå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î²Ã³²»ö¸ÎÎ¨¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾¤Ï´í¸±¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Êú¤¤¤¿¡Ö¤â¤·²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¡¢Åý·×Åª¤Ë¤âÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ÂÁ´¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿Âå½þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬65ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤¿¿Í¤¬¾ÍèÅª¤ËÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤Ï¡¢±¿Å¾¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó8ÇÜ¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¡¢½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¼êÂ¤òÊ£»¨¤ËÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹âÅÙ¤ÊÃÎÅªºî¶È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë±¿Å¾¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó4³ä¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢¸ù¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î±¿Å¾¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¼ï¤ÎÇ¾¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼«¤é¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¼«¸Êµ¬À©¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ù¤µ¤ó¤â»ë³¦¤Î°¤¤Ìë´Ö¤ä±«¤ÎÆü¤Î±¿Å¾¤òÈò¤±¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÀ¸³èÆ»Ï©¤À¤±¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼«Î§Åª¤Ê°ÂÁ´´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÊÖÇ¼¤À¤±¤¬Í£°ì¤ÎÀµ²ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾¤ò°ìÎ§¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤äÍøÊØÀ¤òÂ»¤Ê¤¦Ç¯Îðº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿ºÐ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¡¢°ÂÁ´¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¸¡ºº¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾Ç½ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¡¢¾ðÊó½èÍý¡¢¶õ´ÖÇ§ÃÎ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤Î¼ÂÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤È¼Ö¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Å¾¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤¿·èÃÇ¤¬¡¢¼Â¤ÏËÜ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢¾Íè¤Î²ð¸îÉéÃ´¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²ÈÂ²¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£¤³¤ÎÈéÆù¤Ê¸½¼Â¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊÖÇ¼¤¢¤ê¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁªÂò»è
¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾ÌÈµöÊÖÇ¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏËÜ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»´Ä¶¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÎ§¤Î´ð½à¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó°ì²È¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤¿Â¾¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÖÇ¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÚÈù¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë±¿Å¾Ç½ÎÏ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ë
¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ç±¿Å¾¾õ¶·¤òµÏ¿
¡¦Ê¬ÀÏ ¡¦ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë±¿Å¾Ç½ÎÏ¿ÇÃÇ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ
±¿Å¾Ç½ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¥µ¥Ý¡¼¥È¼Ö¡Ê¥µ¥Ý¥«¡¼¡Ë¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤â¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¼Ö¸ËÆþ¤ì»Ù±ç¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦·ÙÊó¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬¹âÎð¼Ô¤Î¼åÅÀ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾µ»Ç½¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹¤¯°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ù¤µ¤ó¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸òÄÌÈñÉéÃ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄ²È¤Ë¤Ï·î23Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢2,500Ëü±ß¤È¤¤¤¦»ñ»º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ù¤µ¤ó¤¬¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö40Ëü±ß¤Û¤É¤Î¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤âÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò²æËý¤»¤º¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½»»¤ò³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤é¤º¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÈµöÊÖÇ¼¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤»ëÅÀ
±¿Å¾ÌÈµöÊÖÇ¼¤Ï¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤òËÉ¤®¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖÇ¼¸å¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³°½Ðµ¡²ñ¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤¬¿Ê¤ß¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÖÇ¼¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë°ìÎ§¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÖÇ¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤òÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°¼êÃÊ¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤³¤½¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤Ï°ÂÁ´¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÁªÂò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÖÇ¼¤¢¤ê¤¤Ç·ëÏÀ¤òµÞ¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤ä´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¤â°ÂÁ´¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·Á¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾¾ÅÄÁï»Ò
CFP®