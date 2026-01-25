¼ã¼Ô¤¬»Å»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤Ï¡ÖÊì¿ÆÃæ¿´¡×¡Ä¿ÆÀ¤Âå¤ÎÃÎ¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î·üÇ°¤È¤Ï
¼ã¼Ô¤Î»Å»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡ÖÊì¿ÆÃæ¿´¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬³ô¼°²ñ¼Ò·Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë¶¯¤¯ÊÐ¤Ã¤¿ÁêÃÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢»Å»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¾ðÊó¤ÎÊÄº¿À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û»Å»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤ÎÁêÃÌÁê¼ê
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î15¡Á24ºÐ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö»Å»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë´¶¤¸¤ë´¶¾ð¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¡ÊÁ´ÂÎ19.0¡ó¡¢³ØÀ¸ÁØ20.0¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥À¥á¤«¤â´¶¡×¡ÊÆ±16.4¡ó¡¢15.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö»×¹ÍÄä»ß¡×¡ÊÆ±10.1¡ó¡¢10.5¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡ÊÆ±9.5¡ó¡¢8.4¡ó¡Ë¤ä¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±8.4¡ó¡¢8.9¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Ê´¶¾ð¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÉÔÂ¤¬¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Å»ö¤òÁª¤ÖºÝ¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊì¿Æ¡×¡Ê³ØÀ¸ÁØÃËÀ50.9¡ó¡¢³ØÀ¸ÁØ½÷À56.0¡ó¡¢¼Ò²ñ¿ÍÁØÃËÀ41.7¡ó¡¢¼Ò²ñ¿ÍÁØ½÷À52.4¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÉã¿Æ¡×¡ÊÆ±41.3¡ó¡¢31.0¡ó¡¢35.6¡ó¡¢52.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀèÀ¸¡×¡ÊÆ±23.2¡ó¡¢21.3¡ó¡¢18.3¡ó¡¢12.0¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢ÁêÃÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï²ÈÂ²¤Ë¶¯¤¯ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤ÎÃÎ¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½Â¤¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿¦¶È¤äÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤Ï¡Ø°ÂÁ´»Ö¸þ¡Ù¡Ø°ÂÄê½Å»ë¡Ù¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¿Æ¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¸½Âå¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ä¿·¤·¤¤¿¦¶È¤Î¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï°ÕÍß¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤ÎÉý¤¬¶¹¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»Å»ö¤òÁª¤ÖºÝ¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢³ØÀ¸ÁØ¤Ç37.3¡ó¡¢¼Ò²ñ¿ÍÁØ¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤Ç¤Ï36.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äµá¿ÍÉ¼¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
