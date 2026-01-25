¡ãÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÂ»¡©¡äÂÎ¤ÎÈ¯Ã£¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Ç¤Îº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©
1·î1Æü¤«¤é4·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹ÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£Á°Ç¯¤Î4·î2Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤ÏÀ®Ä¹¤Îº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Îº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³ØÇ¯¤Ç¤âÍÄ¤µ¤¬¤¢¤êº£¤Ç¤â¿©¤Ù¤ëÁö¤ë¡¢ÌäÂê¤ò²ò¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤Ç¤¹¡Ù
¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤éÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Îº¹¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è
¡Ø¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¦¤Á¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù
¡ØÂÎ´¶¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤éÀ¸³èÌÌ¤Ç¤ÎÇ½ÎÏ¤Ëº¹¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÄ¤¤»Ò¤Ï·îÎð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À³Ê¡Ù
º£²ó¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·îÎð¤Îº¹¤òÆÃ¤Ë´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2ºÐ0¤«·î¤È3ºÐÌÜÁ°¤Î2ºÐ11¤«·î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü1³ØÇ¯°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÇØ¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¯¸ì¤ä¥È¥¤¥È¥ì¡¢¿©»ö¡¢Â¤ÎÂ®¤µ¤Ê¤ÉÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤½¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤·¤«¤·¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤È¿ÈÄ¹¤äÂÎ½Å¡¢ÃÎÇ½¤ä³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±µéÀ¸¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿·î¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¸Ä¿Íº¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«
¡Ø¾®³Ø¹»°Ê¹ß¤ÏºÍÇ½Åª¤ÊÉôÊ¬¤ä°äÅÁÅª¤ÊÌäÂê¤ÇÁáÀ¸¤Þ¤ì¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¾®³ØÀ¸¤ÎÄã³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¸Ä¿Íº¹¤À¤È»×¤¦¤è¡£»ä¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¾®ÊÁ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Âç¿Í¤Îº£¤Ç¤â·ë¶É¾®ÊÁ¡£¾®ÊÁÃç´Ö¤ÎÀ¸¤Þ¤ì·î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð4·î¤ä6·î¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¡£Ç½ÎÏÅª¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÇÆÃ¤Ë»Ù¾ã¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¤Î¤Ó¤Î¤Ó·ÏÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤¬¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢¤·¤Ä¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ÎÊý¤¬º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡Ù
¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ä³Ø½¬ÌÌ¤Ç¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤éÂ¾¤Î»Ò¤è¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤êÎô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¿ÈÄ¹¤Î¿¤Ó¤äÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ´ü¤è¤ê¤â°äÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾®³Ø¹»°Ê¹ß¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤«ÈÝ¤«¤Ë¤è¤ëÂÎ³Ê¤äÇ½ÎÏ¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Ç¤Îº¹¤è¤ê¤â¡¢À³Ê¤ä¤·¤Ä¤±¤ÎÌÌ¤Ç¸Ä¿Íº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤è¤ê¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤·¤Ä¤±¤¬¤¤Á¤ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Æ¤¬ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤òÍýÍ³¤ËËÜ¿Í¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡Ø¿ÈÂÎÅª¤Êº¹¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£È¯Ã£¤Îº¹¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç°é¤Ä¤«¤é¶ì¼ê°Õ¼±¤ä¡Ö¤É¤¦¤»¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎôÅù´¶¤òÊú¤¨¤¬¤Á¡£¤½¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤äÎôÅù´¶¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø·ë¶É¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£À¸¤Þ¤ì·î¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¤ï¤¬»Ò¤¬¾®3¤À¤±¤ì¤É¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì·î¤Îº¹¤Ï¤Û¤Ü´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£À®Ä¹¤¬ÃÙ¤¤»Ò¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï10·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤ÉÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡Á¡×¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È¿´Äì»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡Ù
ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Îº¹¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¬»Ò¤ÎÈ¯°é¤¬ÃÙ¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤éÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¤¤ÈÁû¤°¤Î¤Ï¿Æ¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤ÏÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Ï¸Ä¿Íº¹¤Ë¤è¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤«¤É¤¦¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ³Ê¤äÀ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÉÔÍø¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿Æ¤¬°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡×¡¢¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÎôÅù´¶¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤Çº¤à¤è¤ê¡¢º£¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ä¸ÀÍÕ¤¬¤±¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¢¤¤¤Ü¤ó¡¡