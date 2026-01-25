¡ÒÂ¿È¯¤¹¤ëÅÅ¼ÖÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¡Ó¤Ç¤â¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×SNS¤ÇÊ®½Ð¤¹¤ëÉÔËþ¡Ä¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJRÅìÆüËÜ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
JR¹âºêÀþ¥°¥êー¥ó¼Ö¤Î¥Ç¥Ã¥¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ù¥Óー¥«ー¤Î¼Ì¿¿¡£1·î18Æü¤ËX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¤á¤°¤ê¡¢X¤Ë¤Ï¡Ö¼ÙËâ¤À¤è¡×¡Ö¿Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤À¡£ºòÇ¯£³·î¤«¤éJRÃæ±ûÀþÉáÄÌ¼Ö¤Ë¤â¥°¥êー¥ó¼Ö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¡ÖÌµÄÂ¥°¥êー¥ó¾è¼Ö¡×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ï©Àþ
¤½¤â¤½¤â¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡×¤È¤Ï
Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¾èµÒÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äº³ºÙ¤Êº¤¤ê¤´¤È¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼ÖÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼Ö¾¸¤ä¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤¬¡¢SNS¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îó¼Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¶è´Ö¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¹ß¤ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬1²ó¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¶á¤¯¤Î¾èµÒ¤¬¥°¥êー¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÀÖ¥é¥ó¥×¡£¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î½ä²ó¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¤·¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤³¤Ã¤Á¤Ï¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡×
ºòÇ¯½Õ¤«¤éJRÃæ±ûÀþÉáÄÌ¼Ö¤Ë¥°¥êー¥ó¼Ö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¯¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡×¤Î¾è¼Ö¶è´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
JRÅìÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤È¤Ï¡Ö£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¡ÊÅì³¤Æ»Àþ¡¢²£¿Ü²ì¡¦ÁíÉð²÷Â®Àþ¡¢Ãæ±ûÀþ²÷Â®¡¦ÀÄÇßÀþ¡¢±§ÅÔµÜÀþ¡¢¹âºêÀþ¡¢¾ïÈØÀþ¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡¢¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¥°¥êー¥ó¼Ö¤Ë¾èÌ³¡×¤·¡¢¼ÖÆâ²þ»¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö2004Ç¯¤Ë¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡¢±§ÅÔµÜÀþ¡¢¹âºêÀþ¤ËÉáÄÌÎó¼Ö¥°¥êー¥ó¼Ö¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é¥°¥êー¥ó¼Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î¾èÌ³¤¬³«»Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¥°¥êー¥ó·ô¤Î³ÎÇ§¤äÈÎÇä¡¢°û¤ßÊª¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢·Ú¿©¤Ê¤É¤Î¼ÖÆâÈÎÇä¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¼ÖÆâÈþ²½¤ä¶õÄ´´ÉÍýÅù¡¢¤´°ÆÆâ¤ÈÊ»¤»¤¿¼ÖÆâ½ä²ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾èµÒ¤Î°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î¾èÌ³Îó¼Ö¡¦¾èÌ³¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¼ÖÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤À¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡×¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾èµÒ¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¾èµÒ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÄê¤á¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ï¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ±þÂÐ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£¥«ー¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤ÏÅÅ¼Ö¤Î³¨¡¢Î¢ÌÌ¤Ï¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¼«Í³¤Ë³¨¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµºÜ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥«ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÆü¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥«ー¥É¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÎé¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÊÀ¼Ò¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ï¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÁø¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
Æ±Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°ìÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉáÄÌÎó¼Ö¥°¥êー¥ó¼ÖÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é°Ò°µÅªÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢SNS¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¤½¤â¤½¤â¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶è´Ö¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾èÌ³¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î¾èÌ³Îó¼Ö¡¦¾èÌ³¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·´´Àþ¤äÆÃµÞÎó¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾èµÒ¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ