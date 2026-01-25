³°¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤â¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤Ë¼é¤ë¤«¤¬Âç»ö¡Ø¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸Â³¦½¸ÍîÆüµ¡Ù´©¹ÔµÇ°ÂÐÃÌ¡¡Àõ°æ¾½»Ò¡ß¥Þ¥é¥¤¡¦¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó
ÆüËÜ¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¸Â³¦½¸Íî¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿Àõ°æ¾½»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÅìµþ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥é¥¤¡¦¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÏÀõ°æ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸Â³¦½¸ÍîÆüµ¡Ù´©¹ÔµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¡¦Ê¸²½¡¦¸À¸ì¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÌ¤ÇÊì¹ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹½À®¡á½¸±Ñ¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô
¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÊë¤é¤·
¥Þ¥é¥¤¡¡¡Ø¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸Â³¦½¸ÍîÆüµ¡Ù¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÏÃ¤¬Æó¾Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ëÊ¸²½·÷¤À¡ª¡¡¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ë¤â¡¢¥Ù¥êー¤ä¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¤Î²ÌÊª¤ò¼«Ê¬¤Ç¼ý³Ï¤·¤Æ¥¸¥åー¥¹¤ä¥¸¥ã¥à¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï²ÌÊª¤è¤ê¤â¾å°Ì¤ËÍè¤ëÂ¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡ÖOlivenöl¡Ê¥ª¥êー¥Ö¤ÎÌý¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥êー¥Ö¤ÎÌý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¡¢¡ÖAzeite¡×¤È¤¤¤¦°ìÃ±¸ì¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬°µÅÝÅª¤Ë°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àõ°æ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òËÜÅö¤ËËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬°ìÈÖºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Àõ°æ¡¡¤¤¤Ä¤À¤í¤¦¡£»ä¤ÏÄ«¸æÈÓ¤¬ÏÂ¿©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÇ¼Æ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ß¤½½Á¤Ë¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Äí¤ÇºÎ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î²ÌÊª¤ò¥ß¥¥µー¤Ë¤«¤±¤ÆËèÆü¥¸¥åー¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤â¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÉáÄÌ¤ËÎÁÍý¡£¥µ¥é¥À¤È¤«¡¢¼ÑÊª¤È¤«¡¢¥·¥Á¥åー¤È¤«¡£ßÖ¤á¤â¤Î¤Ë¤â»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Ç¤Ï¸ÕËãÌý¤¬µ®½ÅÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Ü¤É¤Ü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤Ç¤â¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¤È¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Àõ°æ¡¡¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡¢±ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÅâ¿É»Ò¤òßÖ¤á¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¾Æ¤µû¤Ë¤âºÇ¸å¤ËÉ¬¤º¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¤âÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Àõ°æ¡¡Í§Ã£¤Î¥°¥é¥·¥ó¥À¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤â¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò±öè§¤Ç¤·¤¿¤¢¤È¡¢è§¤Ç½Á¤È¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤«¤é¥Þ¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£±ö¤Ï¤½¤³¤ËÂ¤·¤Þ¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Àõ°æ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¸À¤¤Ìõ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¼Õºá
Àõ°æ¡¡»ä¤â¥Þ¥é¥¤¤µ¤ó¤Î¡ØÆüËÜ¸ìºÆÄêµÁ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤òÇÒÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«Ê¬¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£É×¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÍý¶þ¡×¤Î¹àÌÜ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæÈ¯É½¤Ç¡¢Åö»þ»º¶È²½¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¥Þ¥é¥¤¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í°ì¿ÍÆ¬¤Ç³ä¤ë¤È¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌäÂê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥É¥¤¥Ä¤¢¤ë¤¢¤ë¤¹¤®¤Æ¼ó¤¬¤â¤²¤ë¤Û¤Éð÷¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡ÊÌ¤ËÍýÏÀ¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÕûÍý¶þ¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡ÖÕûÍý¶þ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¾Êý¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÕûÍý¶þ¤ò¤³¤Í¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢¿Í¤Î²£¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤À¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ç¤µ¤¨µÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¤¤Æ¡×¤È¤«¡Ö¼ÙËâ¡×¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢»ä¤¬ÄÌ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤½¤Á¤é¤À¤í¤¦¤ÈËè²ó»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤È¶á¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï°ì±þ¸Þ»þ¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤é¤À¤¤¤¿¤¤¸Þ»þ¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â¸Þ»þ½½¸ÞÊ¬¤Ë¤ÏÍè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤¬Ï»»þ¡¢¼·»þ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢²¼¼ê¤¹¤ë¤ÈÍè¤Ê¤¤¡£Ï¢Íí¤âÍè¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤¨¤¨¤Ã¡£
Àõ°æ¡¡»þ´Ö´¶³Ð¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼Õ¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Î°ã¤¤¤«¤Ê¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ã¤Æ²¿¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼Õ¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢»ä¤ÎÊì¤¬µÞ¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¤È¤«¡¢ÃÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò½½¸ÞÊ¬¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤ºー¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤¬¤½¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¤â¤¦·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢»ä¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ½é¤á¤ÆËÜÍè¤ÎÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¿Í¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡³Î¤«¤Ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ë¤â¼Õ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤½¤³¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢µÕ¤ËÁê¼ê¤Ë°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÙ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éôº£¤³¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡¢Á´°÷¤Ç°ì²ó¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤½¤ì¤¬¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥Êー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍýÍ³¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¿¤ÀÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¼ºÎé¤ÊÅÛ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Àõ°æ¤µ¤ó¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤ËÍýÍ³¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÍý¶þÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Àõ°æ¡¡¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¡¢¤Ä¤Þ¤êÕûÍý¶þ¤À¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¼è¤ê¤¢¤¨¤º¼Õ¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÏµÕ¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤ÏÕûÍý¶þ¤Ï¤³¤Í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð²È¤Î½¤Éü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È¼Ô¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ªー¥±ー¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê½Ð¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¤¡£°ì½µ´Ö¸å¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤ë¤ä¤ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¯¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬»°·ï¤°¤é¤¤¡£¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ï½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é»Å»ö¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡£
Àõ°æ¡¡¸Þ½½Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î»Å»ö¤òÍê¤ó¤ÇºÙ¤«¤¤¶â³Û¤Þ¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Æó½µ´Ö¸å¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¡¢º£Â¾¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆó¤«·î¸å¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¡£¤Ç¤âÆó¤«·î¸å¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í°ìÇ¯È¾¡£¤â¤¦Íè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤Þ¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦ÊÌ¤Î¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¿Ê¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Å»ö¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤¬ËÜÅö¤ËÆæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Á´Éô¤ä¤ë¤è¡¢¤ä¤ë¤è¡¢¤ä¤ë¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ï¸À¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³Ø¹»¤ÇËÜ¤Î²ò¼á¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤Î°Õ¸«¤â´¶ÁÛ¤âÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¼¥í¤«¤é²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï¶µÍÜ¼çµÁ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¤·¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»ä¡¢ÇÏ¼¯¤À¤«¤é¡×¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸À¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¾¤Ë¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÖÇ§¤á¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Àõ°æ¡¡¸¬Â½¤ÎÊ¸²½¤Í¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò²¼¤²¤Æ¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª
¥Þ¥é¥¤¡¡³Î¤«¤ËÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÏÂ¾¿Í¤ò¾Ð¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼«µÔÅª¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤ä¤ë¤ª¾Ð¤¤¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤À¯¼£¤ä¼Ò²ñÉ÷»É¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Àõ°æ¡¡ÂÐ¾Ý¤ÏÀ¯¼£²È¤«¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Í¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤ÆÃã²½¤¹½Ö´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Àõ°æ¡¡»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Àõ°æ¡¡À¯¼£¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£»ä¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤¬ÀÛ(¤Ä¤¿¤Ê)¤¯¤Æ¹âÅÙ¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
Àõ°æ¡¡À¯¼£¤ÏÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¿Í¤Ï¡¢µÕ¤Î°ÕÌ£¤ÇÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤ÏÁ´°÷ÈÈºá¼Ô¤À¤«¤é¡¢±¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬º¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¤É¤³¤ÎÅÞ¤â¤ß¤ó¤Ê°¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤·¶½Ì£¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤«¤Ê¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤âÀ¸³è¼Â´¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤ÇÀ¯¼£²È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÈºÛÀ¯¸¢»þ¤¬°¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¦ÄÌÇ§¼±¤À¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤Î¸å¤Ë½ÐÍè¤¿À¯¸¢¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆÈºÛÀ¯¸¢¤Î¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤í¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½èÈ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢ÀÎ¤Ï¤â¤Î¤ÎÁ±°¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦¤ªÇ¯´ó¤ê¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄ¼Ë¤Ï¥¿¥Öー¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç³ä¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç¤âµìÅì¥É¥¤¥ÄÂ¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¹½¿Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µìÅì¥É¥¤¥Ä¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ´Á³²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤â¤½¤³¤½¤³¥ê¥Ã¥Á¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤·¡¢¤Ç¤«¤¤ÌÌ(¤Ä¤é)¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ïµö¤µ¤ó¤ï¡ª¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¼Ò²ñÊÝ¾ã¸ì(¤«¤¿)¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤À¤±¤à¤·¤ê¼è¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤Ç¤âÈà¤é¤ÎÉÔËþ¤¬¿¿·õ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝÌäÂêÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢ÃÎ¼±¿Í¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤À¤È¤«±¦Íã¤À¤È¤«¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤ÏÅì½Ð¿È¤À¤«¤éÌ±¼ç¼çµÁ¤Îºß¤êÊý¤òÃÎ¤é¤ó¤Î¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ëÄøÅÙÀ¸³è¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤ä¤ª¶â¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½Íè·î¤Î²ÈÄÂ¤¬Ê§¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾¯¤Ê¤¤¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¸Â³¦½¸Íî¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÄ¼Ë¤ÎÀ¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤·¤ó¤É¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÎÂ¼¤ËÅÅµ¤¤È¿åÆ»¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï°ì¶åÈ¬¡»Ç¯Âå¤Ç¡¢º£»Í½½Âå¤Î¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤ÏÅÅµ¤¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦ÂçÀµ»þÂå¤ÎÇÀÂ¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÙ¤«¤é²Ð¼ï¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤«¤Þ¤É¤Ç¿Å¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÎÁÍý¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£°ÜÆ°¤Ï¥í¥Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Îº¢¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤ÎÊ¸ÌÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
³°¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È
¥Þ¥é¥¤¡¡ËÜ¤ÎºÇ¸å¤Î¾Ï¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡Ö¤ª¶â¤È¥Ó¥¶¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤¤¤«¤Ë¼é¤ë¤«¡×¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤â¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤Ë¼é¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤É¤Î¡ÖÄ«¸æÈÓ¤Ë¤ÏÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤«¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Àõ°æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡ÊÌ¤Ë¿©¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤È¤«¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤«¡¢¥Þ¥Êー¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÏÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ËÆó½½Ç¯Êë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤ÎÂ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Õ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼Õ¤í¤¦¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ª¤¦¡¢¾Ð¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤òÍî¤È¤·¤Æ¾Ð¤ª¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¿Í¤Î¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡»ä¤¬¼é¤ê¤¿¤¤¥É¥¤¥ÄÅª¥Þ¥Êー¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥¢¤ò¸å¤«¤éÍè¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¤¢¤È¤Ï¥¹ー¥Ñー¤Î¥ì¥¸¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë½çÈÖ¤ò¾ù¤ë¤È¤«¡¢½Å¤¤¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬³¬ÃÊ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼êÅÁ¤¦¤È¤«¡£¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¤·¤°¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Àõ°æ¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êª¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢¸å¤í¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹°ìÂÞ¤À¤±¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡ÖÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤à½¬´·¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤ÉÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö½ç±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜ²»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àõ°æ¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¶ì¼ê¤ÇÆüËÜ¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤âÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÂ¼¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ç¥¬¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥óÂ¢¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½÷À¤ÏÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ê¸ý¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¯¤±¤ÉÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î½÷À¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·°ÕÌ£¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÊ¿µ¤¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¤¿¤À¡¢»ä¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎNarrenfreiheit¡ÊÆ»²½¤Î¼«Í³¡Ë¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æ»²½¤ÏºÇ½é¤«¤éÆ¬¿ô¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼«Í³¤Ë²¦ÍÍÈãÈ½¤È¤«¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»²½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¸Â³¦½¸Íî¤ÎÆñ¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½½¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Â¼¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥í¥É¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Þ¥é¥¤¡¡¤ªÍ§Ã£¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Àõ°æ¡¡¤½¤¦¡£¸µÉ×ÉØ¤ÎA¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÅ·Å¨¤À¤±¤É¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤È¤âÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£¸Â³¦½¸Íî¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»ä¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸Â³¦½¸ÍîÆüµ
Àõ°æ ¾½»Ò
2026Ç¯1·î26ÆüÈ¯Çä
1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÍÏ»È½¡¿208¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-770032-9
ÎÙ¤Î²È¤Ï»³¸þ¤«¤¤¡£¿Í¸ý10¿Í¡£¸À¸ì¡¢Ê¸²½¡¢¿Í¼ï¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§ー¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ!
ÂçÅÔ»Ô¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¸Â³¦½¸Íî¤ËÉ×ÉØ¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¸ìËÝÌõ¼Ô¤ÎÀõ°æ¤µ¤ó¡£Æ´¤ì¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç!?
Ç¼Æ¦¤Î¼«ºî¡¢½¤Á¶¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹²È¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¶¦Æ±À©ºî――¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊÒ¶ù¤«¤é¡¢°ÜÌ±É×ÉØ¤Î°ÛÊ¸²½À¸³è¤ÈÀ¤³¦¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£