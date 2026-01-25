¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÏ·¤±¤Ê¤¤¡×°û¤ßÊý¡Ä¹³Åü²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë3¤Ä¤Î¤ª¼ò¤È¡¢°û¼ò¸å¤Ë¤Ï¡Ö¶ØÃÇ¡×¤Î¿©»ö
¥Óー¥ë¡¢¾ÆÃñ¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¡ÄÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¼ò¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¼Â¤Ï¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤ª¼ò¤¬¤¢¤ë¡£·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é°û¤à¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤ª¼ò¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¬ºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬ËÉÙ¤Ê¤ª¼ò
È¬ÌÚ²íÇ·»á¤Î½ñÀÒ¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¤ª¼ò¤ÎÏ·¤±¤Ê¤¤°û¤ßÊý¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ï·²½¤òËÉ¤°¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý
¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ÎÃæ¤Ë¤â¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Åü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÀìÌç²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÏÅü¼Á¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡Ö°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»î¸³´É¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ËAGEs¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÏÂç¤ÎÆüËÜ¼ò¹¥¤¡£µþÅÔ¤ÎÃÏ¼ò¤ò½½¿ô¼ïÎà¤âÇã¤¤½¸¤á¡¢AGEsÍÞÀ©¸ú²Ì¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆAGEs¤ÎÀ¸À®ÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¤É¤ÎÀ®Ê¬¤¬¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¹í¶Ý¤¬ÊÆ¤ÎÀ®Ê¬¤òÊ¬²ò¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¿·¤¿¤ÊÊª¼Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¤Ä¤á¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤Ï¥Ö¥É¥¦¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤ª¼ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ò´Þ¤à¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ï¹³Åü²½ºîÍÑ¤ËÍ¥¤ì¤¿À®Ê¬¤Ç¤¹¡£
»°¤Ä¤á¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¡¢ÂçÇþ¤Ê¤É¤Î¹òÊª¤òÈ¯¹Ú¡¦¾øÎ±¤·¡¢¥ªー¥¯Ã®¤Ç¿ôÇ¯°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ªー¥¯Ã®¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹á¤ê¤È¿§¤¢¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤â¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬ËÉÙ¤Ê¤ª¼ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤ò°û¤à¤«¡×¤È¡Ö¤É¤ì¤À¤±°û¤à¤«¡×¤¬ÂçÀÚ
°ìÊý¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º1ÇÕÌÜ¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Óー¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¸¤Ä¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Óー¥ë¤Î¹³Åü²½ºîÍÑ¤òÄ´ºº¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÏÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Óー¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À®Ê¬¹½À®¤¬Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Çþ²ê¤ä¥Û¥Ã¥×¤Î¼ïÎà¡¢È¯¹ÚÊýË¡¡¢ßÉ²á¤ä½ÏÀ®¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î¼ïÎà¤âÎÌ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¹³Åü²½ºîÍÑ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤ÎÀ®Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦È½ÃÇ¤·¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µï¼ò²°¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¿¤¯¤Îµï¼ò²°¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤ä´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¤Ë¤Ï¡¢²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¡Ê°ÛÀ²½Åü¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅü¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñー¥¯¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤Ê¤É¤ò°û¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌµÅü¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤¯¤é¹³Åü²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤ª¼ò¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢°û¤ß²á¤®¤ì¤ÐµÕ¸ú²Ì¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬Åü²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¡¢¤É¤¦°û¤à¤«¡×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±°û¤à¤«¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥·¥á¤Î¥éー¥á¥ó¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª
¤â¤¦1ÅÀ¡¢°û¼ò¤Ë¤ª¤±¤ëÏ·²½Í½ËÉ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¢¤È¤Î¡Ö¥·¥á¤Î¥éー¥á¥ó¡×¡£¤³¤ì¤ÏÅü²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï°ÊÁ°¡¢±ã²ñ»þ¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¿Í¤È°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¾º¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤¬¡ÖÅü¼ÁÉÔÂ¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß½ª¤ï¤ëº¢¡¢Ç¾¤¬Åü¼Á¤ò¼¹Ù¹¤ËÍß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥á¤Ë¥éー¥á¥ó¤Ê¤É¤ÎÅü¼Á¤¬ÌµÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¯¤ëº¢¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥á¤ËÃº¿å²½Êª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñー¥¯¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñー¥¯¤Þ¤Çµ¯¤³¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤ËÅü²½¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¼ò¤ÏÅ¬ÎÌ¤ò¼é¤ê¡¢¥·¥á¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤ëÏ·²½¤ÏËÉ¤²¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ª¼ò¤Ï°û¤àÁ°¤ÎÂÐºö¤â½ÅÍ×¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÊ¬²ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñー¥¯¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ò´Þ¤à¥Áー¥º¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¤æ¤ÇÍñ¤Ê¤É¤òÀè¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±: Åü²½Çî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¼ãÊÖ¤ê46¤Î¥³¥Ä
È¬ÌÚ²íÇ·
2025/11/27
1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
256¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4837940647
¡ÖÅü²½¤ÏÏ·²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢
¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢
ºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÏ·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¡×¤ò½é¸ø³«¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÅü²½¡ÊÏ·²½¡Ë¡×¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÅü¼Á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Ï·²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¿¿¤Î¸¶°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·²½¤Î¿¿ÈÈ¿Í――¤½¤ì¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡×¤È¤¤¤¦ÆÇÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤é¡ÖÅü¼Á¡×¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤é¡Ö»é¼Á¡×¤ò¹µ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Åü²½¡ÊÏ·²½¡Ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÉ¬¤ºÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏ·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂÐºö¤Î¼êÎ©¤Æ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãø¼Ô¤¿¤Á¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¡¢
¤¢¤ë¿©¤ÙÊý¤Î¹©É×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹©É×¤È¤Ï¡¢
¡ÚÏ·²½¤òËÉ¤°¿©¤ÙÊý¸ø¼°¡Û¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ß»é¼Á¡ß»À¡á²«¶â¥È¥ê¥ª
¤³¤Î¸ø¼°¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
°ì¿©¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¡¢»À¤Î£³¤Ä¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢
Ï·²½¤Î¿¿ÈÈ¿Í¡Ö¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡×¤ÎÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤Çò¤´ÈÓ¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡Ä¡Ä¤â¤¦²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÅâÍÈ¤²¤ä¥Ô¥¶¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼ò¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤â ¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª
¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª