¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¥¹ー¥Ñー¤ÇÌó600±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊÅð¤ó¤ÀÃË¡Ê68¡ËÂáÊá ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÃËI¡Ê68¡Ë¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï1·î24Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¾®Ã®»ÔÃÛ¹Á¤Ë¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¥µ¥é¥ß¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌ£Á¹½Á¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×568±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤¬Ãª¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Î·ÙÈ÷°÷¤¬ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£