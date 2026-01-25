¥Æ¥ìÄ«¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×°ÂÆ£Ë¨¡¹¥¢¥Ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Öº£Ç¯¤â70Âæ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ÂÆ£Ë¨¡¹¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¥´¥ë¥ÕÉô¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î¤¦¤ÁÇ¼¤á¡×
°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î¤¦¤ÁÇ¼¤á¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä»Ñ¤äµ÷Î¥·×Â¬´ï¤ò»È¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡¢º£Ç¯¤â70Âæ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥¿¡¼¤ò»È¤¦»þ¡¢¸ý¤¬³«¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ÎÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£Çò¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä»Ñ¤ä¡¢µ÷Î¥·×Â¬´ï¤ò»È¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£