2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¤Ç¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê1534～1582Ç¯¡Ë¤Ï¡¢·¯¼ç¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤ò±®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ËÎÁ¤¬¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ç¤¹¡£
Æ±½ñ¤Ï¿®Ä¹¤Îµì¿Ã¡¦ÂÀÅÄµí°ì¤¬µ¤·¤¿¿®Ä¹¤Î°ìÂåµ¡£¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤ËÀ®Î©¤·¤¿»ËÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Ê¸Ãæ¤Ë¤Ï¸í¤ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿®Ä¹¤òÃÎ¤ë¾å¤Çµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÎò»Ë²È¤«¤é¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆ±½ñ¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Àï¹ñÂçÌ¾¤Ç¤¢¤ë¿®Ä¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò±®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê°ïÏÃ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÎò»Ë³Ø¼Ô¡¦ßÀÅÄ¹À°ìÏº¡Ë¿¥ÅÄ²ÈÎÎÆâ¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸
ÈøÄ¥¹ñ³¤Åì·´Âç²°¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©°ðÂô»ÔÂçÌðÄ®¡Ë¤È¤¤¤¦Î¤¤Ë¿¥ÅÄ²È¤Î²È¿Ã¡¦¿¥ÅÄ¿®Ë¼¤Î²ÈÍè¤Ç¿ÓÊ¼±Ò¤È¤¤¤¦¡Ö¾±²°¡×¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÎÙ¤Î°ì¿§Â¼¤Ë¤Ïº¸²ð¤È¤¤¤¦¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÓÊ¼±Ò¤Èº¸²ð¤Ï¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¢¤ëÇ¯¤Î12·îÃæ½Üº¢¡¢Âç²°¤Ë¤¤¤¿¿ÓÊ¼±Ò¤Ï¡¢Ç¯¹×¤òÇ¼¤á¤ËÀ¶½§¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÓÊ¼±Ò¤Ï²È¤òÎ±¼é¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÓÊ¼±Ò¤ÎÎ±¼é¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î²È¤Ë¡ÖÌëÆ¤¤Á¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢²¿¤È°ì¿§Â¼¤Îº¸²ð¤Ç¤·¤¿¡£ÌëÆ¤¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ìë¡¢ÉÔ°Õ¤ËÅ¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÌëÆ¤¶¯Åð¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ç¤è¤¯ÃæÀ¤¤Î»ËÎÁ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º¸²ð¤ÏÌëÅð¤Î¤¿¤á¿ÓÊ¼±Ò¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²»¤¬¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÓÊ¼±Ò¤Î¡Ö½÷Ë¼¡×¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢µ¯¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº¸²ð¤Ë¤·¤¬¤ßÉÕ¤¡¢Èà¤ÎÅá¤Î¾ä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÅö»þ¤ÎÈøÄ¥¹ñ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¶½§¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¡¢ÁÐÊý¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¿ÓÊ¼±ÒÊý¤Èº¸²ðÊý¡Ë¤¬¼é¸î¤Î»ÛÇÈ¡Ê¤·¤Ð¡Ë»á¤Ë¸À¤¤Ê¬¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ì¿§Â¼¤Îº¸²ð¤Ï¿®Ä¹¤ÎÆý·»Äï¡Ê·ì±ï¤Î·»Äï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¿Í¤ÎÆý¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸¡Ë¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄ¹±¶½¤ÎÈï´±¤Ç¤·¤¿¡£¹±¶½¤ÏÅ·Ê¸¸ÞÇ¯¡Ê1536Ç¯¡Ë¡¢¹±Íø¤ÈÍÜÆÁ±¡¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¹±Íø¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÍÜÆÁ±¡¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¿®Ä¹¤ÎÆýÊì¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÐÊý¤È¤â¼«¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î»ö·ï¤Î·èÃå¤òÉÕ¤±¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶²ÉÝ¤ÎºÛÈ½ÊýË¡¡È²Ðµ¯ÀÁ¡É¤È¤Ï
¸½Âå¤Ç¤ÏÊªÅª¾Úµò¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡ÖÈÈ¿Í¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤È¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ðµ¯ÀÁ¡Ê¤Ò¤¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£²Ðµ¯ÀÁ¤È¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¾Æ¤¤¤¿Å´¤ò°®¤é¤»¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ì¤ë¤«¡¢¼ê¤¬¤¿¤À¤ì¤ë¤«Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¼Ù¤òÄê¤á¤ë¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ðµ¯ÀÁ¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤«¤é¹¾¸Í½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åòµ¯ÀÁ¡Ê¼Ñ¤¨¤¿¤®¤Ã¤¿Ç®Åò¤ÎÃæ¤«¤éÀÐ¤ò½¦¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ê¤Î²Ð½ý¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ç¼çÄ¥¤Î¿¿µ¶¤òÈ½Äê¤¹¤ëºÛÈ½ÊýË¡¡£¸ÅÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌÁ¿ÀÃµÅò¡Ê¤¯¤«¤¿¤Á¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¤ÎÌÂ¿®¤ä¼ö½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Î±Æ¶Á¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¹çÍýÅª¡¦Èó²Ê³ØÅª¤ÊºÛÈ½¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
Ç®¤¤Å´¤ò¿¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê²Ð½ý¤Ç¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìµºá¤Î¼Ô¤Ç¤âÅ´¤ò¼è¤êÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÈ³¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÑÍºá¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢Å´²Ð¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö±ÑÍºÅª¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´²Ð¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤ËÂ¼¤«¤éÊÆ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼«Ê¬¤Î¼è¤ëÅ´¤Ë²Ð½ý¤ò¤·¤Ê¤¤ºÙ¹©¤ò¤¹¤ëÉÔÀµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë±ö¤òÂ¿¤¯¤Þ¤Ö¤·Å´²Ð¤ò°®¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê²Ð½ý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ðµ¯ÀÁ¤Ç·èÃå¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
²Ðµ¯ÀÁ¤Ï¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤±Æñ¤¤¶ÁêÏÀ¡Ê½êÎÎ¤Î¶³¦¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤ä¡¢Â¼Æ±»Î¤Î»³Ìî¤ÎÍÑ±×¸¢¤ò½ä¤ëÁè¤¤¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤ä»¦¿Í»ö·ï¤ÎºÝ¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¸²ð¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ê¤¼²Ðµ¯ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º¸²ð¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¶¯Åð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤«ÈÝ¤«¡¢²Ðµ¯ÀÁ¤Ç·èÃå¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸²ð¤Î²Ðµ¯ÀÁ¤Ï¡¢»°²¦¼Ò¤È¤¤¤¦¿À¼Ò¡Ê¸½ºß¤ÎÀ¶½£»³²¦µÜ ÆüµÈ¿À¼Ò¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å´¤Î¼êÉà¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤¿¤»¤ëÊý¼°¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êô¹Ô½°¤äºÛÈ½¤Î¸¶¹ð¡¦Èï¹ðÁÐÊý¤«¤é¤Î¸¡»È¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Ðµ¯ÀÁ¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö¿ÀÎ¸¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²Ðµ¯ÀÁ¤Ç¡¢º¸²ð¤Ï¾Æ¤±¤¿¼êÉà¤ò¼è¤êÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¤³¤ì¤Çº¸²ð¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿Ç¡¤¯¡¢º¸²ð¤Ï¿®Ä¹¤ÎÆý·»Äï¡¦ÃÓÅÄ¹±¶½¤ÎÈï´±¡£ÃÓÅÄ¤Î²ÈÍè½°¤Ï¤½¤Î¡Ö¸¢°Ò¡×¤Ëñá¤ê¡¢º¸²ð¤òÈß¤Ã¤Æ¡ÖÀ®ÇÔ¡×¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿®Ä¹ÅÐ¾ì
¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈøÄ¥¤Î°ìÎÎ¼ç¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¿®Ä¹¤Ç¤¹¡£¿®Ä¹¤ÏÂë¼í¤ê¤Îµ¢¤ê¤Ë¤½¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤Ï¡ÖµÝ¡¦Áä¡¦Æ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂçÀª¤Î¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²¿»ö¤Ç¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Í¡¹¤ËÌä¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¿ÓÊ¼±ÒÊý¤Èº¸²ðÊý¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ðµ¯ÀÁ¤Î·ï¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤Å´¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡Êº¸²ð¤Ë¡Ë¼è¤é¤»¤¿¤Î¤«¡£¸µ¤Î¤è¤¦¤ËÅ´¤ò¾Æ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ÎÍÍ¤ò¸«¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¿®Ä¹¤Î´é¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ÏÉÔ¿³¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤Å´¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡Êº¸²ð¤Ë¡Ë¼è¤é¤»¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î¿®Ä¹¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÅ´¤ò¤è¤¯¾Æ¤¤¤ÆÀÖ¤¯¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼è¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸À¾å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö»ä¤¬²Ðµ¯ÀÁ¡Ê¼êÉà¡Ë¤ò¾å¼ê¤¯¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤éº¸²ð¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÆÀ¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¿®Ä¹¤Ïº¸²ð¤Ë²Ðµ¯ÀÁ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Ç®¤¤¼êÉà¤ò»ý¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¡Ê¿®Ä¹¡Ë¤¬¼êÉà¤ò¾å¼ê¤¯»ý¤Æ¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢º¸²ð¤ò»¦¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤Ï²Ðµ¯ÀÁ¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿®Ä¹¤Ï¤Ê¤¼¼«¤éÇ®¤¤¼êÉà¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º¸²ð¤¬¼êÉà¤ò¼è¤êÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ã¤Æº¸²ð¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¸½¾ì¤Ç¤ÏÁÐÊý¡Ê¿ÓÊ¼±ÒÊý¤Èº¸²ðÊý¡Ë¤¬¸À¤¤Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿½èÊ¬¤ò²¼¤¹ºÛÃÇ¼Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Ä¹¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿®Ä¹¤¬²Ðµ¯ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àë¶µ»Õ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤¬µ¤·¤¿¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ç¤Ï¿®Ä¹¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌÂ¿®Åª´·½¬¤Î·ÚÊÎ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ðµ¯ÀÁ¤Ê¤ÉÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥í¥¤¥¹¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Îµ½Ò¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿®Ä¹¤Ï²Ðµ¯ÀÁ¤ÎÈó¹çÍýÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º¸²ð¤òÈ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýÊØ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿®Ä¹¤Ï¡È¾Æ¤±¤¿¼êÉà¡É¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤µ¤Æ¡¢¿®Ä¹¤Ï¾Æ¤«¤ì¤¿¼êÉà¤ò¼ê¤Î¾å¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢»°ÊâÊâ¤¤¤Æºô¤Ë¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤¿¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º¸²ð¤ò¡ÖëÏÙ¤¡×¡Êºá¤Î¤¢¤ë¼Ô¤ò»¦¤¹¤³¤È¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï¤³¤Î»ö¤ò¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤ÍÍÂÎ¡×¡ÊÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÍÍÍ¡Ë¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Ä¹¤Ï¼«¤éÇ®¤¤¼êÉà¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÀµ¤ò¤·¤¿ÃÓÅÄÊý¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢ÈÈ¿Í¤Îº¸²ð¤òÀ®ÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎÃÓÅÄÊý¤ÎÉÔÀµ¤È¤Ï¡¢º¸²ð¤¬¼êÉà¤ò¼è¤êÍî¤È¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤òÈß¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ïÏÃ¤Ï¿ÀÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ðµ¯ÀÁ¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿®Ä¹¤Ï¥Õ¥í¥¤¥¹¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖÀµµÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸·³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ°ïÏÃ¤Ï¤½¤Î»ö¤â¤è¤¯¾Ú¤«¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÓÅÄ¹±¶½¤Ï¿®Ä¹¤ÎÆý·»Äï¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¿®Ä¹¤âÃÓÅÄÊý¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®Ä¹¤Ï¤½¤¦¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë±ï¤¢¤ë¼Ô¤òìÝÕþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿®Ä¹¤Î·ù¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÀµµÁ¡×¤ËÇØ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿®Ä¹¤Ï¡¢Ç®¤¤¼êÉà¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²Ð½ý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤Ï¿®Ä¹¤Ï²Ð½ý¤·¤¿¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿®Ä¹¤Î¿ÈÂÎ¤¬¿ÍÊÂ³°¤ì¤Æ¶¯¿Ù¤Ç²Ð½ý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸«²ò¡ÊÁÛÁü¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Ä¹¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼êÉà¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤« ¿®Ä¹¤Î¼ê¤Ë¤Ï²Ð½ý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¿¤«¡ÊÁ°½Ò¤Î±ö¤«¡©¡Ë¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤« ¼êÉà¤¬¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¿®Ä¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Î¼Â¤Ê»ËÎÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁÛÁü¤òí÷¤·¤¯¤¹¤ë¤È¡¢»°²¦¼Ò¤Î¿À´±¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¡¢¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼êÉà¤ò¿®Ä¹¤ËÅÏ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï²Ðµ¯ÀÁ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÄÌ¤¸¡¢¿®Ä¹¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¦Ä¶¿ÍÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
