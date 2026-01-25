ºî¶ÈÃæ¤ËÃì¾×ÆÍ ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ»àË´¤ÎÏ«ºÒ»ö¸Î ²¬»³
²¬»³Åì·Ù»¡½ð
¡¡24Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¶â²¬ÅìÄ®¤Î½»Âð¤Ç²òÂÎ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒÉß»Ô°¤ÃÎ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ(55)¤Ë¡¢²òÂÎÃæ¤Î¥«ー¥Ýー¥È¤ÎÃì¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö20Ê¬¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÆ±Î½¤È2¿Í¤Ç½»Âð¤Î¥«ー¥Ýー¥È¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¶ÈÃæ¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÃì¡Ê¥¢¥ë¥ßÀ½¡¢¹â¤µÌó2.5m¡¢ÉýÌó9cm¡ß16cm¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¡¢ÃËÀ¤ÎÆ¬Éô¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÅö»þÃì¤ò¼ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±Î½¤Ï°ÜÆ°¼°¥¯¥ìー¥ó¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£