¡¡¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£µÆü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²£·Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢Íè·î£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë½°±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê¼óÁê¡Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î£·ÅÞÅÞ¼ó¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢À¸Æ¤ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÇßÄÅÌï±Ñ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤Ïº£Ä«¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶¶²¼»á¤Î·çÀÊ¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ïºò²Æ¤Î»²±¡Áª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî¤Ë¤â¹ñÀ¯Áªµó¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£