£³£°£°£°£Í¾ã³²¤Î»°±ºÎ¶»Ê¤¬¾×·â¹ðÇò¡¡ºò²Æ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÁ°¤Ë¸Î¾ã¤·¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¤â½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ÀÜ¿¨¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡ÖÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡×¤È¥µ¥é¥ê¡¢¤¢¤Ã¤Ñ¤ì£²¸Ä
¡¡ºò²Æ¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç£¸°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»°±ºÎ¶»Ê¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¡£Âç²ñ¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤ÏºÇ¸å¤Î¾ã³²¤ò±Û¤¨¤¿¸å¡¢ÎÙ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¥Ë¥¢Áª¼ê¤ËÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀÜ¿¨¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¶¥µ»¾å¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡£Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Áê¼êÁª¼ê¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤·é¤µ¤Ë¸æ°Õ¸«ÈÖ¤Î¾å¸¶¹À¼£»á¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡¢¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡££²¸Ä¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÌÜÁ°¤ËÉé½ý¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥×¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤ó¤ÀºÝ¡¢»°±º¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢Â¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢²æËý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Â¿¾¯²æËý¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÌµÍý¤·¤Æ¤â½Ð¤¿¤¤¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÁ°¤ÏËüÁ´¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦Î¦¾åÁ°¤¬¤½¤ÎÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¡£¡ÖÆ®Áè¿´¤È¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸Î¾ã¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ´À°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾å¸¶»á¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤Ç¼èºà¤Î»þ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£