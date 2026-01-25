UNICOO¤¬¥Ç¥¹¥¯²¼ÀßÃÖ·¿¥­¥ã¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡ÖDeskPurrch¡×¤òMakuake¤Ç19,970±ß¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¡£360ÅÙ²óÅ¾µ¡¹½¡¢ÂÑ²Ù½Å18kg¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥º45¡ß50cm¡¢ÀöÂõµ¡ÂÐ±þ¥«¥Ðー¡£C¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄê¤Ç¹©¶ñÉÔÍ×¡¢Kickstarter¤ÇÌó1,023Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¼ÂÀÓ¡£ºßÂð¥ïー¥¯Ãæ¤ËÇ­¤È²á¤´¤·¤¿¤¤»ô¤¤¼ç¤ä¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ²È¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£

UNICOO¤Ï2026Ç¯1·î¡¢¥Ç¥¹¥¯²¼¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥­¥ã¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡ÖDeskPurrch¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òMakuake¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤Ï24,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¡¢Makuake¤Ç¤ÏÄ¶Ä¶Áá³ä19,970±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¡£

¥Ç¥¹¥¯Å·ÈÄ¤ËC¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¸ÇÄê¤·¥Ù¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤¬360ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ï¼êÁ°¤Ë¡¢¼ýÇ¼»þ¤Ï¥Ç¥¹¥¯²¼¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¡£

¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤ÏÌó45¡ß50¡ß10cm¤Ç¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï18kg¤À¡£¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à¤È¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ÏÄãÃºÁÇ¹Ý¡ÊQ235¡ËÀ½¤Ç¡¢2ËÜ¥Í¥¸¸ÇÄê¤Ë¤è¤ê°ÂÄêÀ­¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ì¤Ð¥é¥°¥Éー¥ë¤ä¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Ç­¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¹â¤µ¤ÏÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢Ç­¤ÎÂÎ³Ê¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£

¥«¥Ðー¤Ï90%¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È10%¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤ÎÈó¥×¥é¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ç¡¢¼è¤ê³°¤·¤ÆÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¡£ÌÓ¤¬¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¯´¥¤­¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤Ç¡¢¤Ë¤ª¤¤¤â»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¥«¥éー¤Ï¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤È¥Àー¥¯¥°¥ìー¤Î2¿§Å¸³«¤À¡£

¥¯¥é¥ó¥×¥µ¥¤¥º¤ÏÌó10¡ß9.5cm¡¢ÂÐ±þ¥Ç¥¹¥¯¸ü¤µ¤ÏºÇÂç5.9cm¤Ç¡¢Å·ÈÄ½ýËÉ»ßÍÑÊÝ¸î¥Ñ¥Ã¥ÉÉÕÂ°¤È¤Ê¤ë¡£Áí½ÅÎÌ¤ÏÌó3.15kg¤À¡£

À½ÉÊ³µÍ×

À½ÉÊÌ¾¡§DeskPurrch
²Á³Ê¡§24,970±ß¡Ê°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡¢ÀÇ¹þ¡Ë/ 19,970±ß¤«¤é¡ÊMakuakeÄ¶Ä¶Áá³ä¡Ë
¥«¥éー¡§¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥Àー¥¯¥°¥ìー
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·îËöÈ¯Á÷Í½Äê
ºßÂð¥ïー¥¯Ãæ¤â°¦Ç­¤È°ì½ï

360ÅÙ²óÅ¾µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢»ÈÍÑ»þ¤È¼ýÇ¼»þ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Âç·¿Ç­¼ï¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Ãæ¤â°¦Ç­¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£

C¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄêÊý¼°¤Ë¤è¤ê¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤­¡¢ÊÝ¸î¥Ñ¥Ã¥ÉÉÕÂ°¤ÇÅ·ÈÄ¤Ø¤Î½ý¤òËÉ¤°ÇÛÎ¸¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ºßÂð¥ïー¥¯Ãæ¤ËÇ­¤È²á¤´¤·¤¿¤¤»ô¤¤¼ç¤ä¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ²È¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¿Í¤ËÅ¬¤·¤¿À½ÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¡£

¥®¥ã¥é¥êー

½ÐÅµ¡¦´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

Makuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸

全文はonesuiteにて公開中です。