¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡Û¥µー¥â¥ó¤Î»ÝÌ£¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡ªµÞÂ®ÎäÅà¤ÈÉ¹²¹¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¶¯¤ÎÁ¯ÅÙ´ÉÍý½Ñ
¥µー¥â¥ó¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇ¤ÎÂ»¼º¤òÍÞ¤¨¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤ÇÊñ¤ß¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤«¤éÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¹´üÊÝÂ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¥µー¥â¥ó¤ò¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¡¢1²óÊ¬¤º¤Ä¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤«¤éÎäÅàÍÑ¤ÎÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤¤¤ÆÌ©ÊÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÅà¾Æ¤±¤òËÉ¤®¡¢É÷Ì£¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÂ¸´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¤â¤Î¤ÏÇÑ´þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
ÃæÀ¾ ¿¿Íª¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
2020Ç¯3·î½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø±ÉÍÜ³ØÉô¼ÂÁ©±ÉÍÜ³Ø²ÊÂ´¶È
2020Ç¯4·î³ô¼°²ñ¼ÒÌî¸ý°å³Ø¸¦µæ½êÆþ¼Ò
Æ±Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È¿ä¿Ê¡Ê¿·µ¬¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ø¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¼çÆ³¡Ë
¡¦¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡Ê±ä¤Ù2000¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥»¥ß¥Êー¤äÂ¬Äê²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡Ë
¡¦SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
∟ Instagram¤Ë¤Æ¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー5Ëü¿ÍÄ¶¤òÃ£À®
∟ ´ë¶È¤ÎSNS¾¦ÉÊ»£±ÆÂå¹Ô¤ä¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò400·ï°Ê¾å¼Â»Ü
¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä»¨²ß¤Î¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Ë¤Æ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤òÃ´Åö
¡¦ÊÝ¸±Ä´ºº¶ÈÌ³¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö
¥µー¥â¥ó¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡
ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¹ØÆþ¤·¤¿¥µー¥â¥ó¤ò¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥Ã¥×¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤ÇÊñ¤ß¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤«¤éÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¹ØÆþÄ¾¸å¤Ë°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Úー¥Ñー¤ÇÊñ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸²¹ÅÙ¤Ï0ÅÙÁ°¸å¤Î¥Á¥ë¥É¼¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1～0ÅÙ¤Î¥Ñー¥·¥ã¥ë¡¦É¹²¹¼¼¤ÎÄã²¹¤ÇÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¸å1～2Æü°ÊÆâ¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»É¿ÈÍÑ¤Î¥µー¥â¥ó¤ÏÆÃ¤ËÁ¯ÅÙ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ÏÀ¶·é¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎäÅàÊÝÂ¸¤Î¥³¥Ä
Ä¹´üÊÝÂ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¥µー¥â¥ó¤ò¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¡¢1²óÊ¬¤º¤Ä¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤«¤éÎäÅàÍÑ¤ÎÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤¤¤ÆÌ©ÊÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÅà¾Æ¤±¤òËÉ¤®¡¢É÷Ì£¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÞÂ®ÎäÅàµ¡Ç½¤¬¤¢¤ëÎäÅà¸Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÃ»»þ´Ö¤ÇÅà·ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙË¦¤ÎÇË²õ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤·¤¿¥µー¥â¥ó¤Ï¡¢ÎäÅà¾Æ¤±¤Ç»À²½¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á2½µ´Ö～3½µ´ÖÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²òÅà¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²òÅà¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤°¾ì¹ç¤ÏÎ®¿å²òÅà¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï²¹ÊüÃÖ¤Ï»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤áÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥µー¥â¥ó¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡¢¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£¿´·ì´É·Ï¤äÇ¾µ¡Ç½¡¢¹ü¤Î·ò¹¯¡¢ÈþÍÆÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ë¤è¤ë»é¼Á¤ä¥«¥í¥êー¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÀÝ¼èÎÌ¤ÈÉÑÅÙ¤ò¼é¤ê¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¥µー¥â¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¿©À¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Îð¤ä´ðÁÃ¼À´µ¡¢À¸³è´Ä¶¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¤ìÊý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î¼À´µ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2020Ç¯ÈÇ)¡×
¹ñÎ©·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¡Ö¡Ø·ò¹¯¿©ÉÊ¡Ù¤Î°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¾ðÊó¡×