【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (1月23日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 1/23終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.38 91,700 26/04
2 <8963> ＩＮＶ 6.47 66,200 25/12
3 <3463> いちごホテル 5.93 128,100 26/01
4 <8985> ホテルリート 5.88 86,000 25/12
5 <3459> サムティＲ 5.86 119,300 26/01
6 <3492> ミラースＲ 5.72 94,400 26/02
7 <3470> マリモリート 5.71 107,100 25/12
8 <2989> 東海道リート 5.67 116,800 26/01
9 <3468> スターアジア 5.65 61,800 26/01
10 <3249> 産業ファンド 5.60 153,900 26/01
11 <3471> 三井不ロジ 5.40 119,300 26/01
12 <2971> エスコンＪＰ 5.39 130,300 26/01
13 <3472> ホテルレジＲ 5.38 75,800 26/05
14 <3488> セントラルＲ 5.36 118,300 26/02
15 <3455> ヘルスケアＭ 5.29 122,800 26/01
16 <8958> グロバワン 5.26 136,200 26/03
17 <3451> トーセイＲ 5.23 145,400 26/04
18 <3476> Ｒみらい 5.20 50,000 26/04
19 <8966> 平和不リート 5.14 155,300 26/05
20 <3287> 星野Ｒリート 5.00 259,800 26/04
21 <3296> 日本リート 5.00 96,900 25/12
22 <8960> ユナイテッド 5.00 181,900 26/05
23 <3292> イオンリート 4.97 136,900 26/01
24 <3290> Ｏｎｅリート 4.95 91,200 26/02
25 <8984> ハウスリート 4.94 137,600 26/02
26 <8972> ＫＤＸ不動産 4.90 169,900 26/04
27 <8953> 都市ファンド 4.84 122,000 26/02
28 <8964> フロンティア 4.79 91,800 25/12
29 <8975> いちごオフィ 4.71 96,500 26/04
30 <3281> ＧＬＰ 4.61 145,000 26/02
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.58 174,500 26/02
32 <3466> ラサールロジ 4.57 155,600 26/02
33 <8954> オリックスＦ 4.56 104,400 26/02
34 <8986> 大和証券リビ 4.54 114,500 26/03
35 <8961> 森トラストＲ 4.51 79,500 26/02
36 <3487> ＣＲＥロジ 4.50 169,500 25/12
37 <8967> 日本ロジ 4.44 103,700 26/01
38 <2972> サンケイＲＥ 4.43 125,300 26/02
39 <8979> スターツプロ 4.42 210,200 26/04
40 <3279> ＡＰＩ 4.35 145,700 26/05
41 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.35 144,400 26/04
42 <3462> 野村マスター 4.26 170,200 26/02
43 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.26 133,100 26/02
44 <8968> 福岡リート 4.23 189,100 26/02
45 <3283> プロロジスＲ 4.21 91,300 26/05
