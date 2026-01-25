●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 1/23終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.38　 91,700　　26/04
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.47　 66,200　　25/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　5.93　128,100　　26/01
　4　　<8985>　ホテルリート　　　5.88　 86,000　　25/12
　5　　<3459>　サムティＲ　　　　5.86　119,300　　26/01
　6　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.72　 94,400　　26/02
　7　　<3470>　マリモリート　　　5.71　107,100　　25/12
　8　　<2989>　東海道リート　　　5.67　116,800　　26/01
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.65　 61,800　　26/01
　10　 <3249>　産業ファンド　　　5.60　153,900　　26/01

　11　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.40　119,300　　26/01
　12　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.39　130,300　　26/01
　13　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.38　 75,800　　26/05
　14　 <3488>　セントラルＲ　　　5.36　118,300　　26/02
　15　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.29　122,800　　26/01
　16　 <8958>　グロバワン　　　　5.26　136,200　　26/03
　17　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.23　145,400　　26/04
　18　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.20　 50,000　　26/04
　19　 <8966>　平和不リート　　　5.14　155,300　　26/05
　20　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.00　259,800　　26/04

　21　 <3296>　日本リート　　　　5.00　 96,900　　25/12
　22　 <8960>　ユナイテッド　　　5.00　181,900　　26/05
　23　 <3292>　イオンリート　　　4.97　136,900　　26/01
　24　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.95　 91,200　　26/02
　25　 <8984>　ハウスリート　　　4.94　137,600　　26/02
　26　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.90　169,900　　26/04
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.84　122,000　　26/02
　28　 <8964>　フロンティア　　　4.79　 91,800　　25/12
　29　 <8975>　いちごオフィ　　　4.71　 96,500　　26/04
　30　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.61　145,000　　26/02

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.58　174,500　　26/02
　32　 <3466>　ラサールロジ　　　4.57　155,600　　26/02
　33　 <8954>　オリックスＦ　　　4.56　104,400　　26/02
　34　 <8986>　大和証券リビ　　　4.54　114,500　　26/03
　35　 <8961>　森トラストＲ　　　4.51　 79,500　　26/02
　36　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.50　169,500　　25/12
　37　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.44　103,700　　26/01
　38　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.43　125,300　　26/02
　39　 <8979>　スターツプロ　　　4.42　210,200　　26/04
　40　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.35　145,700　　26/05

　41　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.35　144,400　　26/04
　42　 <3462>　野村マスター　　　4.26　170,200　　26/02
　43　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.26　133,100　　26/02
　44　 <8968>　福岡リート　　　　4.23　189,100　　26/02
　45　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.21　 91,300　　26/05

