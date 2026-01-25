¡ØÀÝ¿©¾ã³²¤ÇÂÎ½Å£²£¶£ë£ç¡Ù"¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ"¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ºÄóÁÊ·è°Õ...¤¤¤¸¤á¤ÈÆ®¤Ã¤¿¸µÆ±µéÀ¸¤¬»Ù±ç¡Ö¿É¤¤µ¤»ý¤ÁÀäÂÐÊÑ¤ï¤ë¤è¡×
¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤³Ø¹»¤Ç¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¡Ù¤ÎÌäÂê¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Î¤¤¤¸¤á¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï¤ÇÌó£·£·Ëü·ï¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿Âçºå¡¦¹âÄÐ»Ôºß½»¤Î¹â¹»£³Ç¯À¸¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤àÆ±µéÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤¤¤¸¤á¤ÈÆ®¤¦¡Ù¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Æ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤¤¤¸¤á¤Ç¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¡×¤Ë¡ÄÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸ÅÌ
¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ë½»¤à¹â¹»£³Ç¯¤Î¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦£±£¸¡Ë¡£½¼¼Â¤·¤¿¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Á°¡¢Åö»þÃæ³Ø£³Ç¯¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï£±£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ³Ø£³Ç¯¡ÊÅö»þ¡Ë¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö³Ø¹»¤ÎÅÚÃÏ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·ù¤ä¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£³Ø¹»¼«ÂÎ¤ËµñÈÝ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤·¡¢ÀèÀ¸¤â·ù¤ä¤·Á´Éô·ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡»Ï¤Þ¤ê¤Ï¾®³Ø£µÇ¯¤Î¤È¤¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ò¤«¤Ð¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬É¸Åª¤Ë¡£½¸ÃÄ¤Ç°¸ý¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ìÂ³¤±¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊì¡¦Ëã°á»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÓË°ö¡£²á¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµã¤Êø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê³Ø¹»¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡³Ø¹»¤¬Ãç²ð¤ËÆþ¤ê¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤È¤¤¤¸¤á¤¿ÃË»Ò»ùÆ¸¤Î´Ö¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Ë¤ÏºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤¹¤ë¤È¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Þ¤¿¤«¤é¤«¤ï¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃæ³Ø£³Ç¯¤Î£±£°·î¤Ë¡¢¶µ°÷¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö²¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÉÔÅÐ¹»¤Ë¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ³Ø£³Ç¯¡ÊÅö»þ¡Ë¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡ÖÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢·ù°´¶¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Êµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡×
¡Ö°Â¿´¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¡²Ã³²À¸ÅÌ¤Î¡Ö½ÐÀÊÄä»ß¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¤â¡Ä
¡¡¡Ö°Â¿´¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¹ñ¤¬Äê¤á¤ëÀ©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¡¢²Ã³²À¸ÅÌ¤Î½ÐÀÊÄä»ß¤ò³Ø¹»Â¦¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÀÊÄä»ßÀ©ÅÙ¡×¤ÏÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶µ°é¤ÎË¸¤²¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÅÐ¹»¤òÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÄÐ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÂç¤¤¯³Ø¹»¤ÎÃá½ø¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Ï½ÐÀÊÄä»ß¤Ë¤¹¤ë»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤âÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êý¿Ë¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ³ØºÇ¸å¤ÎÆü¡Ä¡Ö¤»¤á¤ÆÂ´¶È¼°¤À¤±¤Ï¡×»×¤¤¤¬³ð¤¤Í§Ã£¤È¤âºÆ²ñ
¡¡Â´¶È¼°¤ÎÁ°Æü¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤»¤á¤ÆÂ´¶È¼°¤À¤±¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢ÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Ç¤¤¿¿É¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡Ë¡Ö£µ¤«·î´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç°ì¿Í¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤ÆÍ§Ã£¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¤È¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÆü¤¯¤é¤¤¤Ï¤¦¤Á¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¹»Ä¹¤ÈÃ´Ç¤¤é¤¬¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¤µ¤ó¤¬Â´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢²Ã³²À¸ÅÌ¤ÏÊÌ¼¼¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Êó¤ï¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡×
¡ÊÊì¡¦Ëã°á»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¢¤·¤¿»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤â¤ó¤Ê¡×
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ÊÊì¡¦Ëã°á»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¢¤·¤¿°ìÆü¤À¤±¤ä¤±¤É¤Ê¡×
¡¡Ãæ³ØºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯³ð¤Ã¤¿ÅÐ¹»¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ§Ã£¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹â¹»À¸³è¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤ä¤Í¡×
¡ÊÊì¡¦Ëã°á»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¡©¡×
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¦¤ó¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¡×
Æ±¤¸¶¶ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ç¡ÖÀÝ¿©¾ã³²¡×¤Ë¡¡¡É¤¤¤¸¤áÇ§Äê¡É¤µ¤ì¤º
¡¡¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¼«¤éÆ¯¤¤«¤±Â´¶È¼°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤â¤Ê¤¯¹â¹»À¸³è¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¡¢º£¤â¶ì¤·¤à¸µÆ±µéÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ãæ³Ø¹»½Ð¿È¤Î¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î»þÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿½÷»Ò£´¿Í¤«¤éÆÍÁ³¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ï¿´¿È¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·¡¢¡ÖÀÝ¿©¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ï£²£°£ë£ç¥íÍî¤Á£²£¶£ë£ç¤Ë¡£È¾Ç¯´ÖÆþ±¡¤·¡¢³Ø¹»¤ÏÌó£²£´£°Æü·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È³Ø¹»¤«¤é¤Ï¼Õºá¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î½ÅÂç¤Ê»öÂÖ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Àµ¼°¤Ë¤¤¤¸¤á¤È¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¸¤á·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¦
¡¡¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ïº£¤âÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÇÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÎÊì¡Ë¡ÖÌô¡Ê¹³¤¦¤ÄºÞ¡Ë¤â¤Í¡¢¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸º¤é¤¹¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÅÇ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ì¥¤¤µ¤ó¡£¤Ê¤Ë¤«¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤é¤Ç½¸¤Þ¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â¹»£³Ç¯À¸¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Öº£¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½Å¬±þ¾ã³²¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê¼£¤»¤¿¤«¤é¡Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ã¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡Ä¡×¹âÄÐ»Ô¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤ò·è°Õ
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤¹¤¨¡¢¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¹âÄÐ»Ô¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬Â´¶È¼°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤ËÇ§Äê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ô¶µ°Ñ¤ÎÅö»þ¤ÎÂÐ±þ¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈºÛÈ½¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÀ°Íý¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ã¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¡Ê¤Ä¤é¤¤¡Ë»×¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤Î¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ã¤Á¤¬È¾Ç¯¤âÆþ±¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÊÃæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¡Ë£±Ç¯È¾¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Öº£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤È¤«¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤«²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡×
¡Ê¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ä¡×
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¤â¤·»ä¤Ï¡ËÂ´¶È¼°½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤â¤ó¡×
¡Ê¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤À¤¤¤Ö¿ÍÀ¸²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡×
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀäÂÐÊÑ¤ï¤ë¤è¡Ê¤Ä¤é¤¤¡Ëµ¤»ý¤Á¤¬¡£¤¢¤È¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡£º£¤·¤ó¤É¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¡ÊÄóÁÊ¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµ¤¤¬³Ú¤ä¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦º£¡×
¡É¼«Ê¬°Ê³°¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿¡É¤¤¤¸¤á¡É¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£ÁÊ¾õ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¿É¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»à¤Ë¤«¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÊ¾Ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤½¤ó¤Ê¡Ê¶ì¤·¤à¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Ø¹»Â¦¤È¤«»Ô¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²áµî¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÊ¾Ù¤ÏÎÉ¤¤Ìò³ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡µîÇ¯£±£²·î¡¢¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¡¢¹âÄÐ»Ô¤òÁê¼ê¼è¤êÂçºåÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢»ÔÂ¦¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹âÄÐ»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤ÉÌó£¶£°£°Ëü±ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£Í£Â£Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·»Ô¶µ°Ñ¤Ï¡ÖÁÊ¾õ¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£