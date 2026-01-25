¡Ö²¶¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤À¤È»×¤¦¡×»°Âô¸÷À²¤ÈÇÏ¾ì¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¸ýÏÀ¡ª ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î£²Æü¸å¡ÄÂçºåÂç²ñ·è¹Ô¤ÎÉñÂæÎ¢
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûº£¤«¤é£³£±Ç¯Á°¤Î£±£¹£¹£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£·Ç¯¡Ë£±·î£±£·Æü¸áÁ°£µ»þ£´£¶Ê¬¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤òÄ¾²¼·¿¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¸å½é¤á¤Æ¤ÎÂçÅÔ»ÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢Ã¸Ï©¡¦¿À¸Í¡¦ºå¿À´Ö¤Î»Ô³¹ÃÏ¤òÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬½±¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©ÅçËÌÉô¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¡Ë²¤ÎÌÀÀÐ³¤¶®¤Î¿¼¤µ£±£¶¥¥í¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£·¡¦£³¡¢¿ÌÅÙ¤ÏºÇÂç£·¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡µ¾À·¼Ô¤Ï£¶£´£³£´¿Í¤Ë¤âÃ£¤·¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏºÇ°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Âç¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢£±£¹Æü¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´ÛÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£³´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢²¦¼Ô¡¦ÀîÅÄÍøÌÀ¤Ë¾®¶¶·òÂÀ¡Ê¸å¤Î·úÂÀ¡Ë¤¬Ä©¤à°ìÀï¡£Á´Æü¥×¥í¤ÏàÊ¼¸Ë¸©ÆîÉôÃÏ¶èÃÏ¿Ì¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥Èá¤È¤·¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´ü¤¬»þ´ü¤À¤±¤ËµÒÂ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î£µ£¶£°£°¿Í¤È¡¢¤Û¤ÜËþ°÷¤ÎÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¼Ô°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò¸«¤»¡¢»Ä¤ê»þ´Ö£³Ê¬¤ËÀîÅÄ¤¬¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤òÏ¢È¯¡£»Ä¤ê»þ´Ö£³£°ÉÃ¡¢¾®¶¶¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀîÅÄ¤À¤¬¡¢¾®¶¶¤âÉ¬»à¤ËÂÑ¤¨¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë£¶£°Ê¬¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ÀîÅÄ¤¬²¦ºÂ½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ø¤¿¤ê¹þ¤ó¤À¾®¶¶¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë£²¿Í¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÁ´ÆüËÜ¥³¡¼¥ë¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®¶¶¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¤ÎÁÄÊì¤È¤Ï¡¢Ìµ»ö¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤¬ºòÆü¼è¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ºÒ³²¤Î¸å¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Âô¸÷À²¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀîÅÄ¤âÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¾®¶¶¤âÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È£²¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢³«ºÅ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»°Âô¤ÈÇÏ¾ì¸µ»ÒÉ×¿Í¤Î·ã¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»°Âô¤¬¡Ø¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¶½¹Ô¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¿Ê¸À¤·¤¿¤é¡¢¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø»°Âô·¯¡¢¤Ç¤â¤Í¡£Âçºå¤È¿À¸Í¤Ï°ã¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ø¥ª¥ì¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤À¤È»×¤¦¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¡ª¡Ù¡£¸µ»Ò¤µ¤ó¤Î¡¢¤¢¤Î¸ýÄ´¤Ç·ã¤·¤¯¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ£²¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¡£¥ª¥ì¤Ï»°Âô¤ò¤Ê¤À¤á¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¸¤ãÍè¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª»£¤í¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È»ý¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¿À¸Í¤«¤éÍè¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç·èÃå¤·¤¿¡Ê¢¨£´·î¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ëÆþ¾ì·ô¤Ç¤â²Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡×
¡Ö¥Õ¥¿³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éËþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡£¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¿À¸Í¤ÈÂçºå¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¿¡£´ØÀ¾¿Í¤Î¸µ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬»°Âô¤È¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤â¡£¤¢¤Î¶½¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸µ»Ò¤µ¤ó¤Î¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¥Ó¥Ç¥ª»£¤ë¤Ã¤ÆÈ¯ÁÛ¤â¸µ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¡×
¡¡²ñ¾ì¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö²È¤ÏÅ´¶Ú¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¥Ð¥¤¥¯¤ÇÀéÎ¤¤ËÆ¨¤²¤ÆÍè¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·Ê¹¤Ë¤ä¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿À¸ÍÂçÀ¸¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤â°Å¤¤µ¤Ê¬¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ»ß¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò°÷¤â¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö»°Âô¤È¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ê¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡£»°Âô¤¬Á´ÆüËÜ¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤è¤ê¡¢·ã¤·¤¯¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ø¸µ»Ò¤µ¤ó¡¢²æ¡¹¤Ï¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Âà¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£Âçºå¤ÎÂç²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÁ´Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤òÁ´³Û¡¢ÈïºÒÃÏ¤ËÁ÷¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÁ´Æü¥×¥í¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿ÌºÒ¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÇÏ¾ì¤¬£Æ£Ã¡Ö¥¥ó¥°¥¹¥í¡¼¥É¡×²ñ°÷¤Î¼«Âð¤ò°ÖÌä¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¸µ»Ò¤µ¤ó¤Î¼Â²È¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡Ë¤ÏÊÉ¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÇÏ¾ì¤µ¤ó¡¢ÃçÅÄÎ¶¡Ê¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¡Ë¡¢¥ê¥ó¥°²°¤µ¤ó¤È»°µÜ±Ø¤¢¤¿¤ê¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤º¤¤¤Ö¤óÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡££±½µ´Ö¤°¤é¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÊÒÉÕ¤¤¤¿¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¥ó¥°¥¹¥í¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾Êí¤òÁ÷¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½»½ê¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿å¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î·ù¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÃë´Ö¤ÏÆ°¤«¤º¤Ë¡¢Ìë¡¢½»½ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ì¸®°ì¸®²ó¤Ã¤¿¡£È¾²õ¤·¤¿²È¤«¤é»Ò¶¡¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¡Ø²È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å¥ËÀ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¡ØÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤¿¡£¡Ê²È¤Î¡ËÄ¥¤ê»æ¤ò¸«¤ÆÈòÆñ½ê¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ°÷¤Î»Ò¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ø´èÄ¥¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¼«¤éÎÏ¤Å¤±¤Æ¤¿¡×
¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÎ®¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ë¤âÇÏ¾ì¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£