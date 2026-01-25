¡ÖË¿Ã·»Äï¡×Ä¹ÉÍ¤Ëºä°æ¿¿µª¡õ¿¹¸ýô¤»Ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¡ªÆüËÜ¶¶Ãæ·Ñ¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤â¶Ã¤¡Ö3¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬24Æü¡¢Ë¿Ã·»Äï¤æ¤«¤ê¤Î¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¡ÊÀõ°æÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ê¥³¥ó¥°¥ì¥¹¥¯¥¨¥¢ÆüËÜ¶¶¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ÉÍ²ñ¾ì¤Ë½÷Í¥¤Îºä°æ¿¿µª¡Ê55¡Ë¤È¿¹¸ýô¤»Ò¡Ê59¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ä¹ÉÍ¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤¬½é¤á¤Æ¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¡£Ä¹¤¯±É¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ÈµìÌ¾¡Öº£ÉÍ¡×¤ò¡ÖÄ¹ÉÍ¡×¤È²þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¢²ì¤ÈÅìµþ¤ò·Ò¤°¡ª¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥àË¿Ã¥È¡¼¥¯¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä¹ÉÍ¤ÈÆüËÜ¶¶¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Ç·ë¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÆüËÜ¶¶²ñ¾ì¤Ë¤ÏÇ«¡¹Ìò¤Î½÷Í¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Ä¹ÉÍ²ñ¾ì¤Ë¤ÏÀÐÀî¿ôÀµÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ç÷ÅÄ¹§Ìé¤¬»²²Ã¡£Ç÷ÅÄ¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹ÉÍ¤ÈÆüËÜ¶¶¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â½ªÈ×¡£Ä¹ÉÍ²ñ¾ì¤«¤éÉÍÊÕ¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²³Ý¤±¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÎÊì¡¦¤Ê¤«Ìò¤Îºä°æ¤ÈÇ«¡¹¤ÎÊì¡¦¤Õ¤¯Ìò¤Î¿¹¸ý¤¬»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤ÎÅÐÃÅ¡£ÉÍÊÕ¤â¶Ã¤¡Ö»ä¤â¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö3¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤¿¼ñÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ä¤·³èÅª¤Ê¡×¤È¡È2¿Í¤ÎÊì¡É¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´ÖÊÁ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹ÉÍ²ñ¾ì¤Î¤ß¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢»£±Æ¤Ï¡Ö½éÆü¤Ë¡Ê·»Äï¤Î»Ð¡¦¤È¤âÌò¤Î¡ËµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¡¢¡ÊËå¡¦¤¢¤µ¤ÒÌò¤Î¡ËÁÒÂô°ÉºÚ¤µ¤ó¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êºä°æ¡Ë¡ÖÀõÌî²È¤â½éÆü¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç²á¤´¤»¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¡£Ä¹ÉÍ»þÂå¤Î¼ýÏ¿¤ÏÀè¤À¤¬¡¢ºä°æ¤â¡ÖÅ·²¼Åý°ì¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£