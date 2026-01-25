¡ÖÊì¤ÏÄï¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢Éã¤ÏËÍ¤Ë¸·¤·¤¤¡×¡Ä¥À¥¦¥ó¾É¤ÎÄï¤ò¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿Êì¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ²¶¤ÎÄï¤¸¤ã¤ó¡×
¡Î¥±¥¢¥é¡¼¤ÎÉ÷·Ê¡Ï¤µ¤µ¤¨¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÅê¼ê¡¢ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤µ¤ó¡Ê£³£´¡Ë¤Ë¤Ï¡¢£²ºÐÇ¯²¼¤Ç¥À¥¦¥ó¾É¤ÎÄï¡¦¸µµ¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡²ñÏÃ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤âÉ½¾ð¤ÏË¤«¡£°ìÈÖ¤Î¡ÖÂçÃÏ¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ç¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«±Ò´±¤À¤Ã¤¿Éã¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï£´¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î°ìÈÖ¾å¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ï£²ÈÖÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Äï¤ÏÀ¸¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¥À¥¦¥ó¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹çÊ»¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢±óÊý¤ÎÉÂ±¡¤Ë¿ô¤«·î´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¡¢Êì¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Êª¿´¤¬ÉÕ¤¤¤¿º¢¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÉã¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Êì¤ÈÄï¤Ë²ñ¤¤¤ËÄÌ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢Êì¤ÏÄï¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤Ë¤Ï¡ÖÄï¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤Æ½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÏÄï¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢Éã¤ÏËÍ¤Ë¸·¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Äï¤Ï¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÇÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äï¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤Ë¹Í¤¨¤äµ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£Ï¯¤é¤«¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ÏÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø£´Ç¯¤Î»þ¡£Í§Ã£¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¡¢Äï¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢Êì¤Ë¡Ö¸µµ¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ²¶¤ÎÄï¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¿´¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÊÖ»ö¤Ï¤À¤á¡£¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åú¤¨¤Ï£±£°£°¡óËÜ²»¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤¬¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»¡¤·¤Æ¡¢¡ÖÊì¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Êì¤Î¼ÁÌä¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íý²ò¤¢¤ëÍ§Ã£¤äÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤ËÄï¤Î¤³¤È¤ò¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Äï¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ¤ê¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Î»î¹çÃæ¡¢Äï¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Á¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¾¡¤Ä¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÂç´î¤Ó¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÏÃç´Ö¤ÎÁ°¤ÇÄï¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄï¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÄï¤ÎÊ¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÌîµå¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÄÌ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡Ì´¤À¤Ã¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê£±£²Ç¯¡£Ê¡»ã»ÜÀß¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄï¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼êÀ¸³è¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äï¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Ö£±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¡×¤Ï¡¢ËÍ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¿§¡¹¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸å¤í¤á¤¿¤¯´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤â¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÍý²ò¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íý²ò¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä²ÈÂ²¤¬¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¡Ìð»ÒÆàÊæ¡Ë
