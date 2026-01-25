多部未華子、メガネの“風呂上り”姿 半乾きの髪でタオルを肩にかけて…
俳優・多部未華子が、24日から放送が始まったスカパー！の新TVCMで“風呂上り”姿を披露している。
【動画】多部未華子、メガネの“風呂上り”姿 スカパー！新TVCM
新TVCM「見たいものが、なんかある。」風呂上り篇は、新ブランドキャラクターの多部が登場。スポーツ、映画、アニメ、音楽、ドキュメンタリー、韓流ドラマなど幅広いジャンルを、約70チャンネルで24時間放送するスカパー！を訴求する。
平日の夜9時過ぎ、メガネ姿の多部が、半乾きの髪でタオルを肩にかけてダイニングへ。テーブルのあれこれや、溜まっている書類などをぐいと脇によけて、リモコンでスカパー！つけたら、なんとなく流れていたミュージックビデオに次第に釘付けになり、気づいたら一緒に身体も揺れている、そんなスカパー! のある日常の一コマを描く。
■多部未華子 コメント
――CM撮影を終えて
今回のCMはストーリー仕立てで、私自身も深く共感できる内容でした。お仕事や家事で疲れて帰宅した皆さんが、ふとテレビを観て笑ってしまったり、心がグッと熱くなったり……。そんな風に、物語に寄り添いながら楽しんでいただけたら嬉しいです。
――よく観るTVのジャンルについて
テレビをつけると、まずはニュース番組を必ずチェックします。毎日子育てに追われていると、どうしても社会の流れがわからない日があるので、今の世の中を知るためにも、ニュース番組を見るようにしています。
――テレビを観ていてワクワクする瞬間
温泉が大好きで、最近は成分や効能まで気になってしまうんです（笑）。番組で「こんな場所に、こんな色の温泉が湧いているんだ！」という発見があると、すごくワクワクします。「いつか行ってみたいな」と想像を膨らませるのが、今の楽しみですね。
――影響を受けたテレビ番組について
ドキュメンタリー番組が好きで、特に一人の人生を長年かけて追うような密着型のドキュメンタリーがすごく好きです。自分とは違う生き方や価値観を持った方を見ると、心に残りますし、その方の考え方とかの影響を受けます。
――スカパー! 30周年について
30周年おめでとうございます！これからも長く、長く、長ーく、長―く続いていけますように私も力になれたら嬉しいです。本当におめでとうございます！
