¡¡¼¯»ùÅç¸©¤È¤¤¤¨¤Ð»§Ëà¤Î°ò¾ÆÃñ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤«¡¢¼¯»ùÅç½Ð¿È¼Ô¤Ï¼ò¤Ë¶¯¤¯¡¢ÃË¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Â¾¸©¤Î¿Í¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÉ¬¤º¤ä¤ê¿ë¤²¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÇËÅ·¹Ó¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ï¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢·ìµ¤¤òÂº¤Öµ¤É÷¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¾¶¿Î´À¹¤Ï¡¢»§ËàÈ»¿Í¡Ê¼¯»ùÅç¸©¿Í¡Ë¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ÉÌÛ¤Ç¡¢¾ï¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÌÛ¡¹¤ÈÊª»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾¶¿¤µ¤ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¡¢²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÍê¤â¤·¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥Ú¥é¥Ú¥é¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµ°¦ÁÛ¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í²ò¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÍý¶þ¤ò¸À¤¦¤è¤ê¤â¡Ö·ë²Ì¤Ç¾¡Éé¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤êº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤ËÎø¤ò¤·¤¿½÷À¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
