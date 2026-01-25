ÂëÌÚ¿®¸ç¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¤é¤ò°é¤Æ¤¿Ì¾Çì³Ú¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¡¡£·£¹Ç¯£²·î¡¢¹ñºÝ»þÂå¤Ë¸«¤»¤¿µ¤¹ç¤ÎÌ¾¾¡Éé
¡Ú¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¥¹¥¿¡¼ÎóÅÁ¡Û¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£³¡Ë¤È¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤À¤±¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Îº£¸å¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂëÌÚ¤Ï¡ÈÆ®¾¡É¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý»á¼çºË¤ÎÉÍ¸ý¥¸¥à½Ð¿È¡£ÉÍ¸ý»á¤ÏÌ¼¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¤ò°é¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¾®ÅçÁï¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡¢£Ô£Á£Ê£É£Ò£É¤é¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀÌ¾Çì³Ú¤À¡£
¡¡¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç£±£¹£¶£¹Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹ñºÝ·³ÃÄ¡¢°Ý¿··³¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÀï¾ì¤ò°Ü¤·¡¢ÇÈÍð¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¡¢£¸£·Ç¯¤Ë°úÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤âºÆ°úÂà¤·¡¢ÉÍ¸ý¥¸¥à¤Ç¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¡Öµ¤¹ç¤À¡¼¡ª¡×¤Î·è¤á¥¼¥ê¥ÕÆ±ÍÍ¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ®»Ö¤È·è°Õ¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉÍ¸ý»á¤Î¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤ÎÌ¾¾¡Éé¤Î°ì¤Ä¤¬¥Þ¥¤¥Æ¥£°æ¾å¤È¤Î¡ÖÏÂÀ½¥Ï¥¤¡¦¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥º¡×¤Ç¿·ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¡Ê»³ËÜ¾®Å´¡¢À±Ìî´ªÂÀÏº¡Ë¤«¤é£É£×£ÁÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥²ó¤·¤¿°ìÀï¡Ê£·£¹Ç¯£²·î£²£³ÆüÀéÍÕ¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃ¥²ó¤ËÇ³¤¨¤ë¹ñºÝ¥³¥ó¥Ó¤Ï³«»Ï¤«¤éÂ¤òÁÀ¤¤¡¢°æ¾å¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¯¥í¥¹¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÀ±Ìî¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢¤¹¤°¤ËÉÍ¸ý¤¬¼ó£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ÈµÞ¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¿Ê¤à¤¬¡¢¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÏÉÍ¸ý¤ËÀ±Ìî¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¡¢»³ËÜ¤¬¥Ý¥¹¥ÈºÇ¾åÃÊ¤«¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤ÇÉÍ¸ý¤òÄÀ¤á¤¿¡£¸å¤¬¤Ê¤¤¹ñºÝ¥³¥ó¥Ó¤ÏÉÍ¸ý¤¬ÌÔ¥é¥Ã¥·¥å¡£¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÉÍ¸ý¤Ï³Û¤¬¥¶¥Ã¥¯¥êÎö¤±¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤Î¾õÂÖ¡£¤³¤³¤ÇÀ±Ìî¤È»³ËÜ¤¬Ï¢·È¹¶·â¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢±óÆ£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¡Ø¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃí°Õ¡£À©»ß¤ò¿¶¤êÊ§¤¦»³ËÜ¤Ë¡ØÈ¿Â§Éé¤±¡Ù¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£·ì¤À¤ë¤Þ¤ÎÉÍ¸ý¡£Ã¥²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£Ç´¤ëÉÍ¸ý¤Ë»³ËÜ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢°æ¾å¤¬ÉÍ¸ý¤ÎÂÎ¤ò¤Ä¤Ö¤¹¡£ÂÎ½Å¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÍ¸ý¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡ÉÍ¸ýÁÈ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£±£±²ó¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£ÉÍ¸ý¤Ï¸å´ü¤Î¹ñ¥×¥í¤ò¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¸½Ìò»þÆ±ÍÍ¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ÉÍ¸ý¥¸¥à¤Ç¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤«¼òÀÊ¤ò¶¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¾ï¤Ë¥ê¥ó¥°Æ±ÍÍ¤ËÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¿¿°ìÄ¾Àþ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÊ¹¤Æþ¤ê´¶Éþ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹£¸Ç¯¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Çµþ»Ò¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÉÍ¸ý»á¤È£²¿Í¡¢¥Ñ¥Ö¤Ç¸áÁ°£³»þ¤Þ¤ÇÄË°û¤·¡¢¥è¥ì¥è¥ì¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö£²¿Í¤È¤â¤ª¼ò½¤¤¡ª¡¡ºÇÄã¡ª¡×¤È¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤³¤½¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¸½ºß£·£¸ºÐ¡£º£¤Ç¤Ï¡Öµþ»Ò¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¡ÖÆ®¾¡×¤Îº²¤ò¸å¿Ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÂëÌÚ¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë