¡Úº£½µ¤ÎÈëÂ¢¥Õ¥©¥È¡Û£±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡ÖÌþ¤ä¤··Ï¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤Î¤¬¼áÍ³Èþ»Ò¤À¡££¹£·Ç¯¤ËÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Î¡Ö£Í£é£ó£ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤ä¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡ÖÅ·Á³¥Ü¥±È¯¸À¡×¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î£Ã£Í¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¶Ç¯£µ·î£±£´ÆüÉÕËÜ»æ¤Ë¤Ï£²£·ºÐÅö»þ¡¢¼çÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö£·¿Í¤Î½÷ÊÛ¸î»Î¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛ¸î»ÎÌò¤Ï°Õ³°¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ë¡Äî°Ê³°¤Ç¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÊÛ¸î»Î¤é¤·¤¤ÊÛ¸î»ÎÌò¤Ê¤éÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂº·É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¹õ¤Ö¤Á¤Î¥á¥¬¥Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤¦¤Á¤Ï£´»ÐËå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡ØÃ¯¤«£±¿Í¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Éã¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î»ÎÌò¤Ë¤ÏÆîÌîÍÛ»Ò¡¢°æ¾åÏÂ¹á¡¢ÌîºÝÍÛ»Ò¤é¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Î¹â¤¤½÷»Ò¹â¤ß¤¿¤¤¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢£¸³ä¤¬¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÀ©ºîÈ¯É½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤â¤ä¤á¤Æ¤ªÆù¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÏÂ¹á¤Á¤ã¤ó¤È¸¶º»ÃÎ³¨¤Á¤ã¤ó¤È£³¿Í¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ØÆù¡¢Æù¡¢Æù¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Î¸å¡¢¿©¤Ù¤¿¾Æ¤Æù¤È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤â¹¥É¾¤Ç¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢£Ã£Í¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£