¡¡19Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤¬¡¢ºå¿À¡¦²¼Â¼³¤æÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡´Û»³»á¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î»þ¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Èà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Õ¥È¸å¤Ë¤¹¤°¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯º£Ç¯¤ÎÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ÏÉüµ¢¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ºòÇ¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Ç¯¤âÈ×ÀÐ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤ÀÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤³¤ì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¼Â¼Åê¼ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¼Â¼¤Ï23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î4·î¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é2Ç¯´Ö1»î¹ç¤â°ì·³¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù