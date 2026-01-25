【来週のばけばけ あらすじ】トキ、サワとの関係に悩む サワに声をかけてきた人物とは
【モデルプレス＝2026/01/25】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第17週「ナント、イウカ。」が、1月26日から30日にわたり放送される。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第17週／1月26日（月）〜30日（金）放送
「ヘブン先生日録」で時の人となったトキ（高石あかり）。しかし、そのせいでサワ（円井わん）との関係がぎこちなくなる。傷心のトキをヘブン（トミー・バストウ）はなんとか励ます。
一方、傷心中のサワは1人、教員資格取得のために勉強に励んでいた。そこに東京から帰ってきた庄田（濱正悟）から、勉強を手伝うと声をかけられる。はじめは仕方なく庄田のアドバイスを聞くサワだったが、次第に庄田に心を開き、尊敬していく。
