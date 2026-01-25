爪とぎソファの上で、全身の力を完全に抜いて眠る一匹の猫。その姿はあまりにもリラックスしきっていて、まるでぬいぐるみのよう……と思いきや、よく見ると「ん？」と二度見してしまう違和感が。この投稿は記事執筆時点で68.6万再生を記録し、「夢で変顔対決してる？」「こんなおもろい猫いるんやw」といったコメントが寄せられています。

【動画：爪とぎソファの上で寝ていた猫→『顔』をよく見たら……衝撃の表情】

眠っている猫の表情に注目が集まる

TikTokアカウント『立都』に投稿されたのは、爪とぎソファの上で眠る猫さんの様子です。ソファのアーム部分に頭を乗せ、手足をだらんと投げ出した姿からは、安心しきっている様子が伝わってきます。

一見すると、ただ気持ちよさそうに寝ているだけのようですが、猫さんの顔をよく見てみると……思わず立ち止まってしまう違和感があったようです。

想像以上の寝顔にコメント欄ざわつく

目を閉じてぐっすり眠っているかと思いきや、実は目はうっすら開いたまま。さらに口元にも力が入っておらず、完全に油断しきった表情を見せていたのだとか。つまり、目も口も半開き状態。さらに、目に至っては完全に白目だったといいます。

この想像以上の寝顔に、「魂抜けてるw」「猫かどうかも怪しい」とツッコミが殺到。普段はかわいらしい顔をしているからこそ、そのギャップにクセになる人が続出したようです。

無防備な姿が見られるのは幸せの証

こちらの猫さんは元保護猫とのこと。外の世界では、ここまで無防備に眠ることは難しかったはずです。今こうして力を抜ききった姿で眠れるのは、安心できる場所で暮らしている証なのかもしれません。

ちなみにその他の投稿を見てみると、猫さんは大きくまんまるの瞳をお持ちでした。また、普段の寝顔では、目も口もきちんと閉じられていることを確認。どうやら、この日の猫さんがレアだったようです。

白目で眠る猫さんの姿はTikTokで68.6万回以上も再生され、「今日の疲れが吹っ飛びました」「うちの子もこんな顔するけど、もうこの顔すら愛おしい」「なんか、ありがとう」といった声も寄せられています。

完璧ではない、油断しきった姿まで愛されるのが猫の魅力。そんな猫との日常を示してくれたTikTokアカウント『立都』では、猫さんの「ふつうに」かわいい姿も投稿されています。今回ご紹介の表情とのギャップもあわせてお楽しみください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「立都」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。