¡Ö»ä¡¢·ë¶É¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡¢¡¢¡¢¡×²áÊÝ¸î¤ÊÊì¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¤¬ ¢ª Â©»Ò¤¬¸ÍÏÇ¤¦»Ñ¤Ë¥Ï¥Ã

³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿Âç¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¼ÂºÝ¤ËµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸µÆ±Î½Y»Ò¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
À©¸Â¤ÎÂ¿¤¤¤³¤È¤¬·ù¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå
Y»Ò¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡¢»ä¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÍ¥¤·¤µ¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ä©Àï¤¹¤ëÁ°¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎY»Ò¤Ë¤ÏÂ©¶ì¤·¤¯µç¶þ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢½¢¿¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¡¢Y»Ò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤â±ó²ó¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤·¡¢°ì»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Y»Ò¤Ï¡¢¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
´í¸±¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡È²áÊÝ¸î¤À¤Ã¤¿Êì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£