「こんなに可愛いかまってちゃんがいてうらやましい！」「最高すぎる」と話題になっているのは、飼い主さんにかまってもらおうとアピールをする猫ちゃんの光景。始めは呼びかけるだけだった猫ちゃんが、次第に大胆なアピールを見せ始める様子が可愛いと注目を集めています。こちらの投稿は54万再生を突破することとなりました。

【動画：構ってほしくて『にゃー』と鳴いていた猫→『気づかないふり』をしてみた結果…たまらなく可愛い光景】

飼い主さんに話しかけてみた杣くんですが…

飼い主さんにかまってもらおうと試行錯誤する猫ちゃんの姿が可愛いと評判になっているのは、Instagramアカウント『杣(ソマ)』に投稿された、ある日の光景。この日、ソマリの杣くんは飼い主さんにかまってもらおうと、飼い主さんの近くに寄って「にゃー」と鳴いてみたそう。

しかし、飼い主さんからの反応はなかったとのこと。というのも、最近杣くんはとても可愛い甘え方を覚えたため、飼い主さんはその姿を見るためにあえて気づいていないふりをしていたのでした。

その可愛い甘え方とは…飼い主さんの体にチョンチョンとタッチすること！そんなに可愛い甘え方をしてもらえるなら、少しの間我慢したくなる気持ちも分かる気がします。

優しい『チョンチョン』に悶絶

杣くんの"チョンチョン"を見るため、杣くんが鳴いても気が付かないふりをする飼い主さん。もちろん、普段は杣くんがかまって欲しいときにはたくさんコミュニケーションをとってあげているのだそう。しかし、まん丸の目を向けながら前足でチョンチョンする姿を見るため、かまうのを少しだけ我慢。

そのうえ、杣くんのタッチする場所は腕や背中だけではなく、お顔のときもあるのだとか。プニプニの肉球でお顔をチョンチョンと触ってもらえたら、きっと誰もがニヤけてしまうことでしょう。

アピール上手な杣くんが可愛すぎる！

そんな甘え上手な杣くんですが、飼い主さんにどうしてもかまってもらえない時には、もう一段上の方法でアピールをしてくることもあるのだそう。その方法とは…飼い主さんの膝の上に乗ってしまうこと！

手を伸ばせばすぐに触れられる距離に来られては、飼い主さんも触らずにはいられないことでしょう。そんな甘え上手な杣くんの姿に、たくさんの人が癒やされてしまうのでした。

前足を使って飼い主さんにタッチする杣くんの姿には、絶賛の声が寄せられることに。「アピール上手な杣くん♡」「チョンチョンする姿が『ねーねー』って言ってるみたい」「わたしも杣くんに肩を優しくチョンチョンされたい」と、たくさんのコメントが投稿されています。

Instagramアカウント『杣(ソマ)』では、そんな甘え上手でおしゃべり大好きなソマリの杣くんと飼い主さんの幸せいっぱいな日々が投稿されていますよ。

杣くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「杣(ソマ)」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。