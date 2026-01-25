Ê¿Àî·ë·î¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù°ÊÍè¤ÎÊÑ¿È¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÌò¿·¥¥ã¥¹¥È3Ì¾¤¬²ò¶Ø
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¶ËÈëËÉ±Òµ¡´ØCODE¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶Ì¾ëÍµµ¬¡¢¾®Ìø¿´¡¢Ê¿Àî·ë·î¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âè20ÏÃ¡Ê2·î1ÆüÊüÁ÷¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¡ÊÊ¿Àî·ë·î¡Ë¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÊÑ¿È»Ñ
¡¡Êª¸ì¤Ï¿·¾Ï¤ËÆÍÆþ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü¡Ê¤è¤í¤º¡¦¤Ð¤¯¡Ë¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤¬Â°¤¹¤ë¶ËÈëËÉ±Òµ¡´ØCODE¤Î»ÊÎá´±¥¼¥í¡ÊÀ¼¡¦ÀîÊ¿»ü±Ñ¡Ë¤¬CODE¤Î¸µ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Î¥¯¥¹¡¿¾®Âë¸À¯¡Ê¸ÅÀîÍºµ±¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤ËCODE¤Î¡È°Ç¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Çü¤¬¶ìÇº¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿·¶ÉÌÌ¤Ç¡¢CODE¤ÎÎòÀï¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È3¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½Ð¸½¡£
¡¡Âè17ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÆÍÁ³»Ñ¤ò¸½¤·¡¢²ø¤·¤µ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼¡£Èà¤Ï¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¼¥í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡£ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Îä¹ó¤ÊÃË¤À¡£
¡¡±é¤¸¤ë¶Ì¾ëÍµµ¬¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤âÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ÏËÜºî¤¬½é½Ð±é¡õ¡Èµ¼Áõ¡É¤â½é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«µ¼Áõ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤ËÌ´¤«¸½¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡ÈCODE¤ÎÈÖ¸¤¡É¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡£ÁÀ¤Ã¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¼¹Ç°¿¼¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£CODE¤Ø¤ÎÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤ËÇ³¤¨¤ë¥Î¥¯¥¹¤È¤Ï·ãÆÍÉ¬»ê¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Á2023Ç¯¡Ë¤Î½ªÈ×¡¢Å¨¤Î´´Éô¡¦¥½¥Î¥í¥¯Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÇÈÍð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¾®Ìø¿´¡£¡Ö¥½¥Î¥í¥¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢6¤«¤é5¤Ø¤È¡È½ÐÀ¤¤·¤¿¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤«1¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡ÈÌ´¡É¤ò¸«¤Ê¤¬¤éî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡Ø¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤òÀë¸À¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤À¤È¸À¤¨¤ÆÉ¡¹â¡¹¡ª°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢²ø»ö²Ý¤Î·º»ö¡¦Æî±À¤Ê¤¹¤«¡Ê¾®´Óè½Æà¡Ë¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦µÜËÜ¹ÈÇÆ¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤¯¤ì¤Ï¡Ë¡£Èà½÷¤ÏÂè18¡Á19ÏÃ¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÇÇü¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢CODE¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¤Ã¤¿µ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢»ÈÌ¿¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿Èà½÷¤Ïº£¸å¡¢CODE¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2023¡Á2024Ç¯¡Ë¤Ç¥ê¥¿¡¦¥«¥Ë¥¹¥«¡¿¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò±é¤¸¤¿Ê¿Àî·ë·î¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¹â¤¤¶ß¤ÈÁ°È±¤Ç´é¤ò±£¤¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¹ñ²¦¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¡È´é½Ð¤·¡É½Ð±é¡£¤·¤«¤âÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ê¿Àî¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Æ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅù¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¼Áõ¡£Èó¾ï¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡È²¦³»ÉðÁõ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þÊüÁ÷¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¶Ì¾ëÍµµ¬¡Ê¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼Ìò¡Ë
¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼Ìò¤Î¶Ì¾ëÍµµ¬¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«µ¼Áõ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤ËÌ´¤«¸½¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤Þ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤µ¤Þ¤Î°¦¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
P.S.
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¾®Ìø¡¡¿´¡Ê¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ÖÌò¡Ë
¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ËÂ³¤¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡Ö¿ÆÀÚ¡×¤È¶«¤Ó¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÆü¤ò¶»¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Î¥í¥¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢£¶¤«¤é£µ¤Ø¤È¡È½ÐÀ¤¤·¤¿¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤«£±¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡ÈÌ´¡É¤ò¸«¤Ê¤¬¤éî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡ªÂ©»Ò¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤À¤È¸À¤¨¤ÆÉ¡¹â¡¹¡ª¡¡°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Ê¿Àî·ë·î¡Ê¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹Ìò¡Ë
µÜËÜ¹ÈÇÆ²þ¤á¡¢¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¾åËÙÆâ²Â¼÷Ìé´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Æ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅù¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¼Áõ¡£Èó¾ï¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡È²¦³»ÉðÁõ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÌ³¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
