ÊõÄÍ¸µ¥È¥Ã¥×¡¦ºÌµ±¤Ê¤ª¡¡ºÆ±é½Å¤Í¡Ö¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¤¬»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¼ç±é¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡Èº²¤Î±éµ»¡É¤Ë´¶¼Õ
¡¡ÊõÄÍ²Î·à¤Î¸µ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦ºÌµ±¤Ê¤ª¡ÊºßÃÄÃæ¡ÖÄ¾¡×¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¡Ê·ª»³Ì±Ìé±é½Ð¡¢£²·î¤Ë°¦ÃÎ¤ÈÂçºå¤Ç¤â¾å±é¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ò±é¤¸¤ëÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ºÌµ±¤â£²£°£±£±Ç¯½é±é»þ¤«¤é¡¢²Î¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¶äËë¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥ì¡¼¥Í¡¦¥Ç¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·³Éþ»Ñ¤Î¥Þ¥ì¡¼¥Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£Å·ºÍ¤æ¤¨¤ÎÇËÌÇÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¼þ°Ï¤â¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ô¥¢¥Õ¤¬¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¡£°ÂÄêºÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£ºÆ±é¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤ÎÂçÃÝ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¡¢±éµ»¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë½é±é»þ¤ÏÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¶ÛÄ¥´¶¡£¤´°ì½ï¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£»ä¼«¿È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼Çµï¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤µ¤é¤º¡¢Ëè²ó°ã¤¦¡£µ¤¤Î°ú¤¤·¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò¤ò±é¤¸Â³¤±¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ÈÀÕÌ³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â·³Éþ»Ñ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£¡ÖÂàÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤âÃËÌò¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¼«Á³¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ÊõÄÍ¤ò£°£µÇ¯¤ËÂ´¶È¤·¤ÆÌó£²£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡££²£´Ç¯½©¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¸µÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¡¢ºÌÉ÷ºéÆà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÌµ±¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡£¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤Ç¤âºßÃÄÃæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼«Ê¬¤ÏÉ¬»à¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤½¤¦¸¬µõ¤Ë²óÁÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿Í°ìÇÜÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¡ÊÆâÌî¡¡¾®É´Èþ¡Ë
¡¡¢¡¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¸«¤»¤¿¤¤¡¡¡»¡ÄºÌµ±¤Ï£²¡¢£³·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡¡£Ô£Á£Ë£Á£Ò£Á£Ú£Õ£Ë£Á£³£°£ô£è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£Ì¾ºî¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥È¡¼¥È¤Ï¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¤Ç¤â±é¤¸¤¿Ìò¤É¤³¤í¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥È¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£