¡¡£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¡ÖÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»Ò¶¡¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¿ÀÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç£±£°£±²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÈÕ¤µ¤ó²ñ¡£Á°²ó¤ÎºòÇ¯£±·î¤Ï½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¼þÊÕ¤ÇÂ³¤¯»³²Ð»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤«¤éÃÇÇ°¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ï£²ÅÙ½ÐÀÊ¡£¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Ç¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î£±£¹Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡¢Ìó£²Ê¬´Ö¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¡È¥«¥ó¥Ú¡É¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡££²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î£²£´Ç¯¤Ç¤ÏÌó£²Ê¬´Ö¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿¤â±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î¡È½é¶¦±é¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£