河口湖に1日5組限定でオープン！グローバルステイズ「プライベートリゾート QUUGA」

富士山・河口湖エリアで宿泊施設を展開するグローバルステイズが、2026年1月に「プライベートリゾート QUUGA」をオープンします。

富士山と河口湖を目の前に臨む抜群のロケーションに、1日5組限定で宿泊できるプライベートリゾートです☆

全客室に人工温泉が付き、プライベートサウナを備えたお部屋も用意されます。

グローバルステイズ「プライベートリゾート QUUGA」

開業日：2026年1月予定名称：プライベートリゾート QUUGA所在地：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2954-3番地客室数：全5室チェックイン／チェックアウト：15：00／10：00

「QUALITY×優雅」をコンセプトに、時を忘れるような上質な空間を提供する「プライベートリゾート QUUGA」。

都心から車で約90分、富士山とともに世界文化遺産に登録された河口湖のほとりに誕生します。

滞在中は、お酒やソフトドリンクが自由に楽しめるドリンクインクルーシブを採用。

また、全客室に「美と健康の湯」として楽しめる人工温泉が備えられています。

チェックインからチェックアウトまでスタッフや他のお客様と接触機会がないセルフチェックインシステムで、プライベートな滞在を満喫できるリゾートです。

客室は、滞在スタイルに合わせて選べる3タイプが用意されています。

スーペリア サウナ付き

定員：2名客室数：1室広さ：46平方メートルベッド：シモンズ製シングルベッド2台

個別にプライベートサウナが完備されたスーペリアタイプのお部屋。

富士山と河口湖の眺望を楽しみながら、サウナ、水風呂、整い場で心と体がほぐれていくひとときを過ごせます☆

ジュニアスイート

定員：3名客室数：2室広さ：46〜48平方メートルベッド：シモンズ製シングルベッド2台、ソファベッド1台

お部屋での広さと贅沢感を程よく楽しむことができるジュニアスイート。

グループや家族旅行にも利用しやすいお部屋で、富士山と河口湖の眺望と共に快適な居心地を提供します。

ラグジュアリースイート サウナ付き

定員：6名客室数：2室広さ：103〜108平方メートルベッド：シモンズ製シングルベッド4台、シモンズ製キングベッド1台

食事もお部屋内の専用ダイニングルームで楽しみたい方にふさわしい特別な空間。

プライベートサウナ付きで、富士山と河口湖の絶景とともに最高級の癒しを届けてくれます。

広々とした空間は、グループや家族での滞在に最適です。

お食事

「プライベートリゾート QUUGA」の食事は、旅の楽しみをさらに引き立てる贅沢なひとときを届けます。

夕食

夕食には、厳選された和牛を中心に新鮮な食材を用意。

ゲスト自身で鉄板焼きに挑戦することで、音や香り、焼き上がる瞬間の臨場感を五感で楽しむ、自分だけの特別な食体験ができます。

ラグジュアリースイートでは客室内の専用ダイニングで、スーペリアとジュニアスイートでは専用の食事室で楽しめます。

朝食

朝食は、地元ならではの旬の食材を使用したシンプルで上質なメニュー。

河口湖と富士山を臨むカウンターで、清々しい朝の空気に包まれながら、自由なスタイルで味わえます。

充実の設備とアメニティ

客室には、快適な滞在をサポートする設備やアメニティが充実しています。

設備

キッチンダイニングルームリビングルームベッドルームシャワールームバスルームトイレランドリールーム

備品

家電製品エアコン、テレビ、冷蔵庫、オーブンレンジ、炊飯器、電気ケトル、加湿機能付き空気清浄機食器平皿、深皿、コップ、マグカップ、ワイングラス、箸、フォーク、スプーン、ナイフ、デザートフォーク、ティースプーン、バターナイフ、子ども用食器2セット(プレート・マグ・スプーン・フォーク）調理器具フライパン、鍋、包丁、まな板、菜ばし、ピーラー、キッチンバサミ、お玉、フライ返し、トング、しゃもじ、ワインオープナー、ザル、ボウル、鍋敷き、鍋つかみ、チーズおろし器、ラップ、アルミホイル、キッチンペーパー

アメニティ

バスタオルフェイスタオルバスマットサウナマット（サウナ付きルームのみ）バスローブルーム着フェイス＆ハンドソープドライヤー髭剃りコットン綿棒ヘアゴムシャンプーコンディショナーボディソープボディタオル歯ブラシセットヘアブラシ雪肌精スキンケアセット（化粧水、乳液、クレンジング）雪肌精洗顔料

富士山と河口湖が織りなす特別な風景を、1日5組限定で満喫できるプライベートリゾート。

他の場所では感じられない静寂と眺望、そして洗練されたデザインが、特別な体験を叶えてくれます☆

グローバルステイズ株式会社「プライベートリゾート QUUGA」の紹介でした。

グローバルステイズ「プライベートリゾート QUUGA」のよくある質問

Q. いつオープン？

A. 2026年1月に開業予定です。

Q. 場所はどこ？

A. 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2954-3番地です。

Q. 客室数は？

A. 全5室です。内訳は「スーペリア サウナ付き」1室、「ジュニアスイート」2室、「ラグジュアリースイート サウナ付き」2室です。

