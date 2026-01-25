FANTASTICS佐藤大樹＆木村慧人が歌う『仮面の忍者 赤影』キャラソン制作決定
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が主演し、同グループの木村慧人が共演するテレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜 深0：10 ※関東ローカル・一部地域を除く）。佐藤が1月25日に31歳の誕生日を迎えることを記念して、赤影（佐藤）と青影（木村）が歌う“キャラクターソング”を制作することが決定した。詳細は後日発表される。
【写真】ヤバすぎる⋯！バスから笑顔で手を降る佐藤大樹＆木村慧人ら
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
時は戦国。天下統一を目指す織田信長の野望の裏には、決して歴史に記されることはない“忍”の存在があった…。主君に命をささげた忍たちによる、もうひとつの戦国史。
今夜放送の第11話では、霞谷に侵入し幻妖斎（忍成修吾）の信者たちに目を覚ますよう説く《金目教》の開祖・夢眼老師（徳井優）とともに霞谷へと向かった赤影。しかし、関所の門には《霞谷七人衆》の一人・鬼念坊（勝矢）が。赤影は夢眼老師の“盲目の弟子”として忍び込もうとするが、鬼念坊から執拗に質問を浴びせられ――。
夢眼老師の、霞谷に案内する条件が《刀を持ち込まないこと》だったため、赤影は丸腰の状態…果たしてこのピンチをどのように切り抜けるのか。さらに一難去って、また一難。続いて、赤影たちの前に闇姫（山本千尋）と黒影（山田愛奈）が現れる。
赤影vs闇姫の戦いが再び…？佐藤と山本によるド迫力のアクションに注目だ。そして、ついに幻妖斎の妖術によって巨像・金目像が覚醒。黒影の揺れる心情…など、物語が一気に動き出す。
