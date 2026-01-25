『ゴジュウジャー』陸王×ブーケのスペシャルインタビュー 鈴木秀脩＆まるぴから秘話
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 午前9：30、テレビ朝日系）。最終回に向けて、ストーリーが盛り上がり続ける中、序盤から視聴者の注目を集め続けたのが百夜陸王とブーケの関係だった。第42話「永遠LIVE！リクオニストに花束を」で仲違いしていた2人が、ついに仲直りした。オリコンニュースでは、百夜陸王を演じた鈴木秀脩（22）、ブーケを演じたまるぴ（26）にインタビューを実施。陸王×ブーケの秘話を聞いた。
【動画】『ゴジュウジャー』陸王×ブーケのスペシャルインタビュー
■陸王×ブーケのスペシャルインタビュー 2人のわちゃわちゃトーク
――「永遠LIVE！リクオニストに花束を」では陸王の愛がブーケへ届きました。
【鈴木】今まで1人のファンだった子。42話までに名前も分かって、自分が成長できるようなきっかけをくれた存在になった。すごく大切な人に変わったんじゃないかなと思いました。名前すら知らなかったのが…。まぁ、ファンの中にいると、めちゃめちゃ目立ってましたけど（笑）。
【まるぴ】この格好は、なかなか人間界にはいない（笑）。どういう気持ちで認知してくれてたんだろう…。
【鈴木】たぶん最初から忘れられなかったと思う、いい意味で！いろいろ話していくうちにお互いの心の中を知っていって、すごく距離は縮まったかなっていう感じがします。
【まるぴ】陸王は単純に「推し」という存在で、距離を詰める、詰めない、というのはブーケとしては特に考えていないと思っていたんです。ブーケのセリフでもあるんですけど「人間を愛して、そして裏切られた」いうところで「愛してたんだ！」とまるぴ的には思いました。ブライダンチームは人間じゃないので、全てが私たちが考える感情とは違ってもいいと思っていて。「人間を愛し」の「愛し」は、LOVEじゃなくてもブライダンは成立すると思っていた。セリフとして「愛し」と言ってるものの、私はLOVEとLIKEを決め打ちせずに感情に任せてセリフを読みました。陸王に「大切な人に」と言ってもらったんですけど、ブーケも思っていて。LOVEでもない、LIKEでもない、この2人の関係値が皆さんにステキだなって思ってもらえたらいいなと思いながらやっていました。
――ブーケの妹であるリボンちゃんについて。倒して陸王の正体バレの原因ともなりました。
【まるぴ】この野郎！（笑）
【鈴木】ちょっと待ってください！陸王は悪くないですよ（笑）。でも本当にすごいタイミングでバレちゃったなと思いました。
【まるぴ】あれは悲劇すぎた…。「（脚本の井上）亜樹子先生、何をしてくれるんですか！」という感じです（笑）。「ありがとうございます」という気持ちもありました。もっとリボンちゃんのことを、最初から出てきてもよかったな、と思うぐらい魅力的なキャラクターでした。伊瀬茉莉也さんのアフレコもすごく感情がこっていて。私はアフレコの時に泣きました。現場でも一緒にやって、ヒデから「大丈夫ですか、まるぴさん？」と言われるぐらいだったんですよ（笑）。
【鈴木】しかも、あの日は猛暑日だったんですよ！衣装もあって、キツかったと思います。僕自身、正体がバレるのをすごく楽しみにしてました。そもそもブーケがブライダンと知らなかった。一気にいろんな展開が詰められていて面白いなと思いました。自分たちでも、どういうバレ方をするのか考えていたんです。
【まるぴ】2人でずっとしゃべっていたけど全然違ったね（笑）。やっぱり亜樹子先生、松浦プロデューサーって、すごいんだなと思いました！
【鈴木】僕は全部、陸王がカッコいいように考えてました（笑）。ブーケを守って…、みたいな。
【まるぴ】私もブーケがかわいいから陸王をかばって…、とおいしいところを取ろうとしていて（笑）。どっちがおいしくなるかな、という話をしていました。結果は、おいしいという言い方は正しくないですけど、ストーリーとして重要なシーンにはなったと思いました。
■あの事件の“裏側”もぶっちゃけ これからの見どころも
――2人は誕生日が近いことで、おなじみです（鈴木が11月7日、まるぴが11月5日）。誕生日といえば、事件もありましたが…。
【まるぴ】私、26歳になったんですけど、鈴木さんから「あっ、意外と年齢いってるんですね」って25歳の時に言われ、もう1つ重ねてしまいました。ご意見ありますか？
【鈴木】（慌てながらも）あんまり年が変わらないですね。
【まるぴ】（冷たい視線）
【鈴木】違うんですよ！ちゃんと説明させてください。でも、何を言っても、うまく行かない気がする…。本当に同い年ぐらいかと思ってたんです！
――謝罪しておきますか？
【鈴木】私の不適切な発言により、嫌な思いさせてしまい、申し訳ありませんでした。
【まるぴ】全然、大丈夫です（笑）。気にしてません（笑）。裏で500回ぐらい、イジっているので。
――これが言い合える関係になったということですね。
【まるぴ】初期よりは、だいぶ仲良くなったんじゃないかなと思います。陸王とブーケは仲がいいというわけではないですけど、やっぱり同じシーンをお芝居で作る中でコミュニケーションが取れた方が円滑には進むと思う。最終回に向けていい演技ができたのはコミュニケーションが取れてたからだなと思います。
【鈴木】それは本当に思います
――1年間、2人の関係を見守ってくれたファンにメッセージを。
【まるぴ】いつもご覧いただき、ありがとうございます。陸王とブーケの関係値がいろいろ変化していって、さらにゴジュウジャーとブライダンと全体の関係値がどんどん最終回に向けて一つひとつ変わっていきます。一瞬も見逃せない「This is ゴジュウジャー」という感じで面白いと思うので、ぜひ最後まで、そして最終回が終わっても皆さんの記憶に残るようなナンバーワンのスーパー戦隊であり続けたいなと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いします！
【鈴木】ありがとうございました！
【まるぴ】ちょっと終わろうしてない？（笑）
【鈴木】今、めっちゃいいこと言って締めてくれたから（笑）。全部言ってもらっちゃった感はあるんですけれども…。百夜陸王としましては、最後に向けてゴジュウジャーというストーリーが、なんで始まったのか、指輪争奪という本来の目的にまた戻ってきます。皆さんに楽しみにしていただきたいです。最後に誰がナンバーワンになるかですよ！みんな、楽しみにしてると思いますので、ぜひ予想していただきたいです。陸王もしれないので！ぜひ、楽しみにしてください！
