フジテレビの東中健アナウンサー（25）が24日までに自身のインスタグラムを更新。世界遺産検定1級を取得した事を報告した。

「世界遺産検定1級を取得しました！」「世界遺産を好きになったきっかけは、22年間古都奈良で暮らしたことです。身近に世界遺産があってその魅力を伝えたいと思い学生時代は奈良公園で人力車車夫をしていました。」と記し、人力車車夫として活躍した当時の写真を披露。

「日々ニュースを伝える上でも、世界遺産の背景と結びついている部分もあり、そういった上でも勉強して良かったと思っています。漠然と世界のことが好きで、もっと知りたいと思い世界史を専攻していたので、この想いをなんらかの形にしたいと思い取得しました！私にとっては趣味的な意味合いが強いですが、人生を豊かにする知識だと思い、色んな世界遺産を観て、体感したいです。インスタでも世界遺産に関して発信していこうと思います！」とつづり、日光東照宮やギリシャのパルテノン神殿に訪れた写真を公開した。

フォロワーからは「おめでとうございます」「天は二物与えてます」「車夫ひがちゃんのアクスタ欲しい」などのコメントが寄せられている。

東中アナは同志社大出身、23年入社。大学在学中にジュノン・スーパーボーイコンテストベスト30に選出。7月から「サン！シャイン」や「すぽると！」を担当している。