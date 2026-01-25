µÈÅÄ±Éºî¡Ê57¡Ë¤ÎºÊ¡¦Æâ»³ÍýÌ¾¡Ê44¡Ë¡Ö°é»ù¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ä¡×ËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹ 2025Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾¡Ê44¡Ë¤¬24Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâ»³ÍýÌ¾¡¢°¦ºÊÊÛÅö¡õÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò
¡¡2021Ç¯11·î¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡Ê57¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2025Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ»³¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿°¦ºÊÊÛÅö¤ä¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤Â¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æâ»³ÍýÌ¾¡¢°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡2026Ç¯1·î24Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤È¡¢¥Ö¥êÂçº¬¤ä¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÈÂçº¬¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¼¯»ùÅç¸©¤Î¤ªÊÆ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢ÂçÀ¹¤ê¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¤à¤·¤í¾®À¹¤ê¡Ë¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÂçÀ¹¤ê¡£°é»ù¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂÎÎÏ»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢°é»ù¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë