¡Øº£Ìë¤ÎË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ä¤¤¤Ë¿®Ä¹¤¬½Ð¿Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè4²ó¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È38¿Í¡ªÃçÌîÂÀ²ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾®·ª½Ü¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡Ä
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¡¢Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î£³¿Í¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¾ë²¼Ä®¡¦À¶¿Ü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾¤ÏÄ¹¾¡¤ÎÌ¼¡¦Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Î»ø½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£·»Äï¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¾®°ìÏº¤Ë¤¢¤ëÈëÌ©¤Î·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ëº£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤ÎÂç·³¤¬ÈøÄ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê·³¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬½Ð¿Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÈÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÏÂÐº£Àî·³¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ëÁ±¾È»ûºÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾¼ù¡Ë¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡£¿®Ä¹¤ÏÁ±¾È»ûºÖ¤Ë½¸¤Ã¤¿Ê¼¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²³¶¹´Ö¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¾ë¸Í¤òÆ¤¤ÄÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿·»Äï¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È38¿Í¡ªÃçÌîÂÀ²ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾®·ª½Ü¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡Ä
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¡¢Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î£³¿Í¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¾ë²¼Ä®¡¦À¶¿Ü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾¤ÏÄ¹¾¡¤ÎÌ¼¡¦Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Î»ø½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£·»Äï¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¾®°ìÏº¤Ë¤¢¤ëÈëÌ©¤Î·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ëº£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤ÎÂç·³¤¬ÈøÄ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê·³¤ò»Ï¤á¤ë¡£