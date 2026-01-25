俳優の石田ゆり子（56）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。番組で愛知県のジブリパークを訪れたオフショットを公開した。

「ちょうど一ヶ月ほど前…クリスマスの頃わたしは愛知県にある『ジブリパーク』に行って参りました」「念願のジブリパーク…びっくりするほど広大な敷地に映画の世界そのままの世界が広がっていました。ジブリの世界で育った私としてはどこを訪れても胸がいっぱいになってしまい、ほとんど涙目で歩き回りました」と展示物との写真を披露。

「その記録『また会えたね！ジブリパークSP』。1／23よりTverとLocipoにてご覧になれます。(オンエア時は東海地方限定でした！)」と告知し、「あぁジブリの国に生まれて，幸せだ。ジブリ愛。本当に，ありがとうジブリ ぜひご覧になってください」と感慨をつづった。

石田は映画「もののけ姫」でヒロインのサンの声優を担当。「乙事主」をモチーフにした遊具との写真は、反響が寄せられた。フォロワーからは「サンの里帰り」「これ拝見して、めちゃくちゃ行きたくなりました」「幸せそう」「ジブリの雰囲気がすごくお似合いで、楽しまれているのが伝わってきてとっても良い番組でした」「乙事主のツーショット！」などのコメントが寄せられている。