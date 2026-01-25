¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢Ä«¥É¥é¤ÏÌ´ÉñÂæ¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤â¡Äº£¤ÏËèÆü¤¬´¶¼Õ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÎÉ×¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ìòºî¤ê¤ä»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢Êª¸ì¸åÈ¾¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤¬¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö²øÃÌ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÉ×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1767¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥Ø¥Ö¥óÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¡¢14ºÐ¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤âÄ¹¤¯¡¢À¸³è¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Öº£²ó¤Ï1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾åÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä«¥É¥é¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö½é¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ëÀÕÇ¤¡×¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡ÖÈ¬±À¤µ¤ó¤Î¤ªÊè¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢¾¯¤·¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡È°Î¤¤¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¶á¤Å¤±¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÇÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÀ¸¤¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ç¤Î¥í¥±¤â·Ð¸³¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½é¤á¤Æ±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¬È¬±À¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢³°¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±é¤¸¤ë¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀµºÂ¤äÈ¤¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î½êºî¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ÏÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¤·È¤¤â»È¤¨¤ë¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈ¤¤ò»ý¤Ä°ÌÃÖ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òºÙ¤«¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ì½ç¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç°Åµ¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¦°Õ¼±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¸å¤Ï³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢¡ÖËèÆü¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Êª¸ì¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·§ËÜÊÔ¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢Âç¹õÃì¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤¬¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö²øÃÌ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÉ×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö½é¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ëÀÕÇ¤¡×¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡ÖÈ¬±À¤µ¤ó¤Î¤ªÊè¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢¾¯¤·¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡È°Î¤¤¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¶á¤Å¤±¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÇÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÀ¸¤¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ç¤Î¥í¥±¤â·Ð¸³¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½é¤á¤Æ±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¬È¬±À¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢³°¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±é¤¸¤ë¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀµºÂ¤äÈ¤¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î½êºî¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ÏÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¤·È¤¤â»È¤¨¤ë¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈ¤¤ò»ý¤Ä°ÌÃÖ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òºÙ¤«¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ì½ç¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç°Åµ¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¦°Õ¼±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¸å¤Ï³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢¡ÖËèÆü¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Êª¸ì¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·§ËÜÊÔ¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢Âç¹õÃì¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£